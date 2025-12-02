Último Registro para la Pensión Bienestar 2025 en Puebla: Calendario, Documentos y Módulos
Conoce el calendario completo y los requisitos para el registro de la Pensión de Adulto Mayor y la Pensión Mujeres Bienestar en Puebla.
Comienza el registro de Pensiones del Bienestar para adultos mayores que ya cumplieron 65 años de edad y mujeres de 60 a 64 años. En N+ te decimos los módulos, documentos y el calendario en Puebla.
La Pensión de Adulto Mayor otorga la cantidad de seis mil 200 pesos para las personas de 65 años o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar actualmente da tres mil pesos para las beneficiaras de 60 a 64 años.
Si cumples con la edad mencionada, podrás ir a registrarte en el módulo del Bienestar que te corresponde de acuerdo a la dirección de tu domicilio.
Calendario de Registro para la Pensión de Adulto Mayor y la Pensión Mujeres Bienestar
Los días de registro son de lunes a sábado en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde del 1 al 13 de diciembre; Deberás acudir conforme a la primera letra de tu primer apellido.
- Lunes 1 y 8 de diciembre: Letras A, B, C
- Martes 2 y 9 de diciembre: Letras D, E, F, G, H
- Miércoles 3 y 10 de diciembre: Letras I, J, K, L, M
- Jueves 4 y 11 de e: Letras N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 5 y 12 de diciembre: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 6 y 13 de diciembre: Todas las letras
Documentos para registro de Pensión Bienestar en Puebla:
Es importante acudir en la fecha marcada, con la documentación requerida:
- Identificación Oficial Vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.
- CURP (Impresión reciente)
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de Domicilio: Teléfono, luz, gas, agua o predial (No mayor a seis meses).
- Teléfono de Contacto: Celular y de casa
Para mayor información puedes contactarte a la Línea de Bienestar Federal (teléfono de contacto general): 800-639-42-64.
Noticia relacionada: Calendario del Último Pago de Pensión Bienestar 2025 ¿Dónde Puedo Retirarlo en Puebla?
Ubica tu módulo para el registro de Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar en Puebla
Acude al módulo Bienestar que te corresponde, para ubicarlo puedes darle click al siguiente enlace:
ubicatumodulo.bienestar.gob.mx; En N+ te decimos algunos módulos ubicados en la entidad poblana.
- Módulo Bienestar Puebla: Calle Fray Pedro de Melgarejo exterior 2454 en la cancha de la colonia Tres Cruces frente al Infonavit.
- Módulo Bienestar Tehuacán: Centro Integrador ubicado en la calle General Ignacio López Rayón exterior 7, interior 6, en la colonia Centro.
- Módulo Bienestar San Andrés Cholula: Explanada de Santa Maria Tonantzintla en la Av. Reforma Sur, frente a la presidencia.
- Módulo Bienestar San Pedro Cholula: Centro Integrador en San Gregorio Zacatepechpan ubicado en la calle Hidalgo, exterior 21.
- Módulo Bienestar Izúcar de Matamoros: Centro Integrador ubicado en la calle Sauce Fracc. Fresno Guadalupano de la Col. San Juan Piaxttla
- Módulo Bienestar Zacatlán: Centro Integrador en la calle Juárez de la colonia Zacatlán Centro.
Para mayor información, puedes acudir a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Delegación Puebla (Federal) ubicadas en la Av. 41 Pte 109, Gabriel Pastor 1ra Secc. de la ciudad de Puebla, o contactarlos al 222 214 3000.
La Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla (Estatal) se ubica en la Calle 20 Oriente #2036, colonia Humboldt, C.P. 72370 de la capital poblana y su número de teléfono es el 222 777 9700.
