Calendario del Último Pago de Pensión Bienestar 2025 ¿Dónde Puedo Retirarlo en Puebla?

Este lunes inició la entrega del último pago de la Pensión y Programas para el Bienestar de este 2025; Te presentamos el calendario según la inicial de tu primer apellido y las sedes que se ubican en Puebla para cobrarlo.

Del 3 al 27 de noviembre se depositarán los recursos del periodo del bimestre noviembre–diciembre de los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Madres Trabajadoras

Programa Sembrando Vida

Calendario de entrega de pago de Pensión y Programas Bienestar de Noviembre 2025

La entrega de recursos se harán de acuerdo a la inicial del primer apellido del beneficiario, sin embargo, es importante recordar que no es necesario hacer el retiro del dinero el mismo día del depósito, pues este permanece seguro en la cuenta asignada.

Letra A: Lunes 3 de noviembre 2025.

Letra B: Martes 4 de noviembre 2025.

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025. (Sembrando Vida)

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre 2025.

Letra L: Jueves 13 de noviembre 2025.

Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025.

Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025.

Letra R: Viernes 21 y lunes 24 de noviembre 2025.

Letra S: Martes 25 de noviembre 2025.

Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre 2025.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

Sucursales del Banco Bienestar en Puebla para retiro del pago de Pensión y Programas del Bienestar 2025

Los recursos de los Programas para el Bienestar se depositarán en las tarjetas de los beneficiaros, los cuales podrán retirarlos en el Banco Bienestar que les quede más cercano; Para ello pueden hacer uso del mapa interactivo dando click en el siguiente enlace: https://programasparaelbienestar.gob.mx , en el cual les muestra la ubicación de estos cajeros.

Advierten sobre Bonos Falsos en Programas del Bienestar en Puebla

En Puebla, existen un total de 261 sucursales del Banco Bienestar, te presentamos una lista de algunos de estos lugares disponibles en la entidad.

Puebla

Av. de la Reforma 334, col. Centro, c.p. 72000

Av. 35 poniente 101, int. a, col. Gabriel Pastor 1º sección, C.P. 72420

Blv. Héroes del 5 de Mayo 2606, int. local 28, col. Hadas Mundial 86, C.P. 72070

Av. de la Reforma 3518, int. local D, col. Áquiles Serdán, C.P. 72140

C. 26 Norte 1202, col. Resurgimiento Ciudad Norte, C.P. 72373

C. 16 de Septiembre s/n, col. Sección Décima de San Miguel Canoa, C.P. 72900

Tehuacán

C. 2 sur s/n, col. San Pablo Tepetzingo, C.P. 75859

C. 1 Sur 306, int. B y C, col. Tehuacán Centro, C.P. 75700

Blv. Ingeniero Pastor Rouaix s/n, col. Nicolás Bravo 3a. Sección, C.P.. 75790

Atlixco

Blv. Plutarco Elías calles s/n, col.Valle del sur C.P. 74290

Ajalpan

C. Morelos Poniente (1 Poniente) 103, int. local A, col. Ajalpan

Izúcar De Matamoros

C. Ayuntamiento Norte 13, int. local 11 y 12, col. Izúcar de Matamoros Centro,C.P. 74400

Av. General Lázaro Cárdenas 5, col. Amatitlanes, C.P. 74443, loc. Izúcar de Matamoros

Tepeaca

C. 5 de Mayo s/n, col. San Cristóbal Hidalgo, C.P. 75207

C. Revolución 10, col. Tepeaca Centro, C.P. 75200

Priv. 3 Norte s/n, col. El Calvario, C.P. 75200

Zacatlán

C. Miguel Negrete s/n, col. El Fresno, C.P. 73310

C. José Dolores Pérez 9, col. Zacatlán Centro, C.P. 73310

Para conocer la lista completa puedes ingresar al siguiente link: https://www.gob.mx/bancodelbienestar/ que te muestra las sucursales disponibles en el estado de Puebla.

Con información de Maggie Castillo

MCS