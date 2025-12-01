Abren Registro de Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres en Diciembre 2025: Calendario

Ariadna Montiel Reyes dio a conocer que se realizará un nuevo registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025, y acá te dejamos el calendario con las fechas de inscripción para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

Después de varios meses de espera, las personas de la tercera edad que ya cumplieron 65 años y las mujeres que recién llegaron a los 60 años podrán solicitar su incorporación a los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.

Fechas de registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reveló que el registro de las pensiones se realizará del 1 al 13 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada. ¿Habrá Aumento a Pensión Bienestar de Adultos Mayores en 2026? Este Monto Caerá en Próximo Pago

Como ya es una costumbre, las inscripciones de los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años se harán en orden alfabético, de acuerdo con la letra del primer apellido de los solicitantes. Este es el calendario:

Letras A, B, C : lunes 1 y 8 de diciembre 2025

: lunes 1 y 8 de diciembre 2025 Letras D, E, F, G, H : martes 2 y 9 de diciembre 2025

: martes 2 y 9 de diciembre 2025 Letras I, J, K, L, M : miércoles 3 y 10 de diciembre 2025

: miércoles 3 y 10 de diciembre 2025 Letras N, Ñ, O, P, Q, R : jueves 4 y 11 de diciembre 2025

: jueves 4 y 11 de diciembre 2025 Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z : viernes 5 y 12 de diciembre 2025

: viernes 5 y 12 de diciembre 2025 Todas las letras: sábado 6 y 13 de diciembre 2025

¿Dónde es registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025?

El registro de los adultos mayores y mujeres se realiza de forma presencial, por lo cual los interesados deben acudir directamente a su módulo del Bienestar más cercano en el día que les toca de acuerdo con el calendario antes mencionado.

Para conocer la ubicación de las sedes de inscripción, debes ingresar a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/, ahí debes seleccionar tu entidad y municipio. Recuerda que los módulos del Bienestar tienen un horario de atención de lunes a sábado de 10 am a 4 pm.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, dimos a conocer el calendario de registro a la #PensiónMujeresBienestar y la #PensiónAdultoMayor.



Se realizará del 1 al 13 de diciembre, según la primera letra de tu apellido, en el #MóduloBienestar más cercano a tu… pic.twitter.com/UMAq5neuDP — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) December 1, 2025

Noticia relacionada. ¿Cómo Saber si Salí en Mujeres con Bienestar? Así Checas si te Toca Pago en Diciembre 2025

Requisitos del registro de la Pensión Bienestar 2025

Los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años deben llevar los siguientes documentos a los módulos para que su registro de la Pensión Bienestar sea exitoso y puedan comenzar a recibir el apoyo:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa

Cabe señalar que en caso de no poder acudir a los módulos, se puede solicitar una visita domiciliaria para realizar el registro, en la página de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar

Historias recomendadas