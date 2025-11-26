¿Habrá Aumento a Pensión Bienestar de Adultos Mayores en 2026? Este Monto Caerá en Próximo Pago

Está terminando la última dispersión del año de la Pensión Bienestar, por lo que los beneficiarios ya se preguntan cuándo será el próximo pago y si habrá aumento en el apoyo de adultos mayores en 2026, y acá te decimos qué se sabe sobre el monto que caerá en el siguiente depósito del programa social.

Este jueves finalizará el calendario de pagos del Bienestar de noviembre 2025, que avanza en orden alfabético, y en notas previas ya te contamos a quiénes les pagarán en diciembre y si abrirán registro de la pensión de 30 a 60 años y del apoyo para madres solteras en el último mes del año.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en 2025?

Para este año, los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores recibieron un apoyo económico de 6,200 pesos bimestrales desde el mes de enero, lo cual representó un aumento de 200 pesos, tomando en cuenta que en 2024 se les otorgaba un monto de 6,000 pesos. Así ha aumentado los depósitos de este programa:

2018: 1,160 pesos

2019: 2,550 pesos

2020: 2,620 pesos

2021: 3,100 pesos

2022: 3,850 pesos

2023: 4,800 pesos

2024: 6,000 pesos

2025: 6,200 pesos

Noticia relacionada. Pago del Bienestar de $8,480 Pesos Cae el 28 de Noviembre 2025: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran?

¿Habrá aumento en Pensión Bienestar en 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a incrementar el monto de los programas sociales cada año por encima de la inflación para contribuir al bienestar económico de los adultos mayores de 65 años.

Video. Así Quedó el Presupuesto de Egresos 2026: Secretaría del Bienestar, Ramo con Más Recursos

"No solo debe mantenerse, sino todo aquel que cumpla 65 años debe tener acceso y nunca debe disminuir la pensión respecto a la inflación, es decir, debe seguir creciendo para por lo menos mantenerse en la montos que hoy tiene", dijo en La Mañanera del Pueblo del 14 de agosto.

Además, el Paquete Económico 2026 también contempla un aumento en los programas del Bienestar, entre los cuales destacan la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64 años, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Serán Sorteos CONAVI? Fechas para Selección de Beneficiarios de Vivienda Bienestar 2025

¿Cuánto pagaría la Pensión Bienestar en 2026?

De acuerdo con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Pensión Bienestar tendría un ligero aumento para el próximo año, el cual estaría por encima de la inflación anual, que actualmente se encuentra en 3.61%.

Tomando en cuenta esta cifra, el incremento sería de 224 pesos, aproximadamente, con lo cual el próximo pago de la pensión de adultos mayores, que se realizaría en enero 2026, sería de 6,424 pesos, los cuales podrían redondearse a 6,430 pesos.

Sin embargo, se espera que el aumento de la Pensión Bienestar y el nuevo monto en 2026 sea confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum o la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, conforme se acerque el próximo pago.

Historias recomendadas