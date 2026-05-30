Guardia Nacional Detiene a Mujer Armada en Puente Internacional Nuevo Amanecer-Pharr de Reynosa

Una mujer fue detenida por elementos de la Guardia Nacional en el Puente Internacional Nuevo Amanecer-Pharr, en Reynosa, luego de que durante una revisión de rutina le aseguraran un arma corta.

Aseguran Arma y Cartuchos en Puente InternacionalX: Vocería Seg Tams

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Mujer arrestada en Reynosa: llevaba un arma corta, dos cargadores y más de 100 cartuchos. La Guardia Nacional intensifica la seguridad en cruces internacionales.

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