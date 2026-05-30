Guardia Nacional Detiene a Mujer Armada en Puente Internacional Nuevo Amanecer-Pharr de Reynosa

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una mujer en el Puente Internacional “Nuevo Amanecer-Pharr”, en Reynosa, Tamaulipas, luego de localizarle un arma de fuego corta, dos cargadores y más de 100 cartuchos durante una revisión de seguridad.

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Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una mujer en el Puente Internacional “Nuevo Amanecer-Pharr”, en Reynosa, tras localizarle un arma de fuego corta, dos cargadores y más de 100 cartuchos durante una revisión de seguridad.



La detención se realizó como… pic.twitter.com/na6383X6hJ — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 30, 2026

La detención ocurrió como parte de las inspecciones permanentes que realizan las autoridades en los cruces internacionales para fortalecer la seguridad y prevenir el ingreso de objetos ilícitos al país.

La mujer viajaba a bordo de un vehículo que fue sometido a una revisión de rutina, durante la cual los agentes detectaron el arma y las municiones.

¿Qué fue lo que encontraron los elementos de la Guardia Nacional durante la inspección del vehículo?

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes, junto con el arma, los cargadores y los cartuchos asegurados.

Las autoridades serán las encargadas de continuar con las investigaciones para determinar su situación legal. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.