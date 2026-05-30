Aseguran Motocicletas y Presunta Droga Durante Operativos en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal realizaron diversos aseguramientos en los municipios de El Mante y González, Tamaulipas, donde localizaron vehículos con irregularidades y envoltorios con características similares a la marihuana.

En una primera intervención, realizada en una brecha del camino hacia La Aguja y Nacimiento, en El Mante, los agentes aseguraron una motocicleta en la que encontraron una bolsa de plástico transparente que contenía hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

¿Qué encontraron los agentes durante las inspecciones realizadas en El Mante y González?

Posteriormente, en el municipio de González, personal de la corporación detectó una motocicleta con el número de serie alterado. Al inspeccionarla, localizaron cinco envoltorios de plástico transparente que contenían hierba con características similares al enervante.

Además, sobre la Carretera Federal 80 Tampico–Ciudad Mante, a la altura del kilómetro 137, fue asegurado un vehículo que portaba placas sobrepuestas, motivo por el cual quedó a disposición de las autoridades.

Los vehículos y los presuntos estupefacientes fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, que realizarán las investigaciones necesarias para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.