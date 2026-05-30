Aseguran Motocicletas y Presunta Droga Durante Operativos en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal realizaron operativos en los municipios de El Mante y González, Tamaulipas, donde aseguraron motocicletas con irregularidades y marihuana.

Aseguran Vehículo con Placas Sobrepuestas en la Carretera Tampico–Ciudad ManteFoto: Guardia Estatal

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Motocicletas con irregularidades y marihuana aseguradas en operativos de la Guardia Estatal en Tamaulipas. Conoce los detalles de estas intervenciones.

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