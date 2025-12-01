Ubica tu Módulo del Bienestar: ¿Dónde Me Registro? Requisitos y Horarios en Diciembre 2025

Está abierto el registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años y para mujeres de 60 a 64 años en diciembre 2025, y acá te decimos cómo ubicar tu módulo más cercano, los horarios y requisitos que debes llevar.

Este lunes, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas de las inscripciones de los programas sociales para personas de la tercera edad y mujeres mayores de 60 años, y en una nota te contamos quiénes se registran los lunes 1 y 8 de diciembre 2025.

Como ya es una costumbre, el registro en los módulos de la Pensión Bienestar de 65 y más se realizará del 1 al 13 de diciembre 2025, de lunes a sábado, en orden alfabético de acuerdo con la letra del primer apellido de los solicitantes.

¿Cómo ubicar mi módulo del Bienestar de 65 y más?

Para conocer dónde está el módulo al que debes acudir para hacer el registro de la Pensión Bienestar de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, debes ingresar al siguiente link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Ahí deberás seleccionar tu entidad, municipio y dar clic en el botón de buscar, y te arrojará como resultado las sedes de inscripción más cercanas a tu domicilio, con la dirección exacta, así como las referencias del lugar y las fechas en las que estará abierta.

Horarios de los módulos de registro del Bienestar

Las personas que deseen hacer su registro a la Pensión Bienestar de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, deben acudir a los módulos en el día que les toca en un horario de 10 am a 4 pm. Estas son las fechas:

Letras A, B, C : lunes 1 y 8 de diciembre 2025

: lunes 1 y 8 de diciembre 2025 Letras D, E, F, G, H : martes 2 y 9 de diciembre 2025

: martes 2 y 9 de diciembre 2025 Letras I, J, K, L, M : miércoles 3 y 10 de diciembre 2025

: miércoles 3 y 10 de diciembre 2025 Letras N, Ñ, O, P, Q, R : jueves 4 y 11 de diciembre 2025

: jueves 4 y 11 de diciembre 2025 Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z : viernes 5 y 12 de diciembre 2025

: viernes 5 y 12 de diciembre 2025 Todas las letras: sábado 6 y 13 de diciembre 2025

Requisitos de registro de la Pensión Bienestar 2025

Para completar el registro del Bienestar de adultos mayores, los interesados deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos y llevar los siguientes documentos para comprobarlo:

Tener 65 años cumplidos o ser mujer mayor de 60 años

Identificación oficial vigente . (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). CURP Impresión reciente.

Impresión reciente. Acta de nacimiento (Legible).

(Legible). Comprobante de domicilio , No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial). Teléfono de contacto. Celular y de casa

En caso de ser persona auxiliar, deberás de proporcionar los documentos antes mencionados tanto tuyos como de la persona a registrar.

