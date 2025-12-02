Farmacias del Bienestar Abren Hoy en Edomex: ¿Quiénes Pueden Recibir Medicamentos Gratis?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que las Farmacias del Bienestar abren a partir de hoy 2 de diciembre de 2025 en el Estado de México (Edomex) y acá en N+ te decimos quiénes pueden recibir sus medicamentos gratis en estos establecimientos.

En La Mañanera del Pueblo, la mandataria mexicana, junto a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informaron cómo funcionarán estas farmacias que estarán ubicadas en los centros de salud.

¿Dónde están las Farmacias del Bienestar abiertas?

La primera etapa de apertura de Farmacias del Bienestar comienza hoy en el Estado de México con 500 establecimientos en operación, los cuales están ubicados en unidades de salud y en las Tiendas del Bienestar.

En los primeros meses de 2026 continuará el despliegue en todo el país hasta que las Farmacias del Bienestar estén presentes en las 32 entidades federativas, lo cual se tiene previsto que suceda en marzo, de acuerdo con las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El horario de estos establecimientos es de 9 am a 2 pm, sin embargo la mandataria señaló que están contemplando que las farmacias estén abiertas en la tarde, ya que hay gente que trabaja y no podrías recoger sus medicinas en esas horas.

¿Quiénes recibirán medicamentos gratis en las Farmacias del Bienestar?

Las personas que obtendrán sus medicamentos gratis son aquellas que forman parte del programa Salud Casa por Casa, que apoya a los beneficiarios de las pensiones del Bienestar de adultos mayores y de discapacidad para que ellos no tengan que hacer fila en las clínicas de salud.

"Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad, parte del programa de salud Casa por Casa", informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proceso para la entrega de medicinas gratis comienza desde que el personal de salud que visita a los beneficiarios en su casa y les otorga una receta para que puedan recoger los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas reportadas en su expediente.

Posteriormente, el adulto mayor o persona con discapacidad debe acudir a la Farmacia del Bienestar más cercana a su domicilio para recoger las medicinas. Al final de cada semana las enfermeras recogerán las recetas surtidas.

