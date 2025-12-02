¿Dónde Debo Recoger Medicamentos Gratis? Aquí Están las Farmacias del Bienestar

El Gobierno de México presentó hoy, 2 de diciembre de 2025, nuevos detalles sobre el programa Salud Casa por Casa, cuyo personal ahora visitará a los adultos mayores y personas con discapacidad para expedirles recetas médicas con las cuales podrán adquirir sus medicamentos en las llamadas Farmacias del Bienestar, completamente gratis.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este programa de salud inició con una visita que hicieron los servidores públicos de la nación casa por casa para hacer un censo detallado.

Después, personal de salud realizó una segunda visita para hacer el expediente clínico de los pacientes.

Y ahora habrá una tercera visita, en la que las brigadas entregarán a las personas sus recetas médicas para adquirir los fármacos que requieren para enfermedades como hipertensión, diabetes u otras afecciones crónicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum muestra ejemplo de receta médica que se entregará. Foto: Presidencia de la República

¿Dónde se recogerán los medicamentos gratis?

De acuerdo con las autoridades federales, los pacientes podrán acudir a recoger sus medicinas gratis, sin trámites y cerca de su hogar en las Farmacias del Bienestar, cuya primera etapa entra en operación hoy.

Esas Farmacias del Bienestar están ubicadas en unidades de salud y en Tiendas del Bienestar. La primera etapa arrancó en el Estado de México con 500 farmacias en operación, y su despliegue continuará en los primeros meses de 2026 para cubrir las 32 entidades federativas.

Farmacias del Bienestar es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad (…) A través del programa Salud Casa por Casa, van a tener sus recetas y las van a poder recibir de manera permanente. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al Centro de Salud, va a haber afuera —y también la próxima semana inicia en las Tiendas del Bienestar— módulos donde van a poder recoger sus medicamentos”.

Así lo explicó Sheinbaum Pardo, quien añadió que se trata de un programa voluntario, pues hay personas que no lo quieren recibir.

Así se entregará la receta

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el personal de salud entregará la receta médica al derechohabiente con un cuadro de medicamentos.

“Esta receta tiene su original y copia para la farmacia y copia para la enfermera. Al final de cada semana, la enfermera recogerá las recetas que hayan sido surtidas (…) En coordinación con el secretario de Salud, David Kershenobich, se implementa el programa, él nos coordina y da las indicaciones en la parte médica”, dijo.

Mientras que Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que se entregarán recetas para tres casos muy concretos, para personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, así como dislipidemia:

Si tiene una receta y no la presenta, se les emitirá una nueva, para que puedan ir a surtir su medicamento de manera gratuita y no tengan que gastar de su propio recurso. Si en la conversación el paciente refiere que no lo ha podido comprar o no lo tiene, también se le dará una receta. Personas que en ese momento se les tome presión y glucosa y sean diagnosticados como pacientes con enfermedad crónica, para no tener mayor rezago y empezar tratamiento de manera inmediata, con una consulta a través de una línea telefónica se les podrá emitir una nueva receta para tratar a personas que estaban enfermas y no lo sabían y poder controlarlas y evitar cualquier tipo de evolución negativa.

Con información de N+.

spb