¿Cómo Recibir Medicamentos Gratis en Farmacias del Bienestar? Así es el Proceso Paso a Paso

El Gobierno de México ofreció hoy, 2 de diciembre de 2025, detalles del programa “Salud Casa por Casa”. Te decimos cómo es el proceso para recibir medicamento gratis en farmacias del Bienestar.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el programa es voluntario, donde personal médico visita a adultos mayores y personas con discapacidad en su domicilio y les receta el medicamento adecuado.

Cabe recordar que este programa de salud inició con una visita que hicieron los servidores públicos de la nación casa por casa para hacer un censo detallado. Después, personal de salud realizó una segunda visita para hacer el expediente clínico de los pacientes.

La titular del Ejevutivo Federal adelantó que habrá una tercera visita, en la que las brigadas entregarán a las personas sus recetas médicas para adquirir los fármacos que requieren para enfermedades como: hipertensión, diabetes u otras afecciones crónicas.

En esta tercera visita ya les van a poder recetar el medicamento o llevarlos al centro de salud si requieren ser revisados por un médico

Señaló que con la receta “van a poder recoger sus medicamentos donde les diga la enfermera, el enfermero, que vayan, y ahí siempre los van a recibir”.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, destacó que “Salud Casa por Casa” es el programa de prevención más importante del mundo.

Porque ningún país ha hecho este número de visitas (8 millones 818 mil 488) en campo. Esta información le va a servir al país para no solo atender ahora sino para planear hacia adelante.

La secretaria dijo que el personal de salud entrega a los pacientes su receta, original y copia para la farmacia, para que puedan acceder de forma fácil y rápida a su medicamento.

El personal de salud va a entregar la receta con un cuadro de medicamentos. Esta receta tiene su original y copia para la farmacia y para la enfermera. Al final de cada semana la enfermera recogerá las recetas surtidas.

Noticia relacionada: ¿Dónde Debo Recoger Medicamentos Gratis? Aquí Están las Farmacias del Bienestar

Así es el proceso para recibir el medicamento gratuito

Este martes se inició con el servicio con 22 medicamentos distintos, que representan cerca del 80% de los medicamentos que consumen adultos mayores, en 500 puntos en el Estado de México (Edomex), principalmente afuera de los centros de Salud. Así es el proceso para recibir el medicamento gratuito

La persona solo va a tener que entrar a la farmacia del Bienestar sin pedir ficha ni ningún trámite.

Acercarse al módulo y presentar su receta.

El personal entrega el medicamento.

Al respecto, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, indicó que en caso de que una receta no sea presentada se emitirá una nueva de manera gratuita, para que los pacientes puedan surtir su medicamento.

Si tiene una receta y no la presentan, vamos a emitirles una nueva receta gratuita para que puedan surtir su medicamento de manera gratuita y no tengan que gastar en ese medicamento.

Aseguró que las personas a las que se les tome presión y glucosa y sean diagnosticados como pacientes con enfermedad crónica recibirán tratamiento de manera inmediata, con una consulta a través de una línea telefónica y se emitirá una nueva receta para tratar a personas que estaban enfermas y no lo sabían.

Eduardo Clark explicó que cada dos meses el personal de salud acudirá a las viviendas de los pacientes y les darán una nueva receta, en ese momento se les dirá cuál farmacia les toca.

Cada dos meses vamos a regresar a sus hogares y les vamos a dar una nueva receta. Una vez que tengan su receta les vamos a decir específicamente cuál farmacia les toca, diseñada para que les quede cerca de su hogar y puedan llegar rápidamente.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar