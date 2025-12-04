Inician Inscripciones a Preescolar, Primaria y Secundaria 2026: Dónde y Cómo Sacar Folio y Clave

Desde hace unas semanas dieron inicio las inscripciones para preescolar, primaria y secundaria de cara al ciclo escolar 2026-2027 de la SEP (Secretaría de Educación Pública). Por tal motivo, acá te decimos dónde hay recepción de solicitudes en diciembre 2025, los requisitos para aplicar y cómo sacar folio y clave para la inscripción del alumno.

Además de la inscripción para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, uno de los temas de los que más se habla es del pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, por eso en una nota ya te dejamos calendario de pagos por letra de diciembre 2025.

Video: Suspenden Clases en Primaria Mariano Matamoros en Torreon por Presencia de Arañas

¿Dónde hay inscripciones preescolar, primaria y secundaria 2026 en diciembre?

La Secretaría de Educación de Baja California (BC) anunció que del 4 de diciembre al 12 de enero 2026 va a estar abierta la plataforma para hacer el proceso de inscripción al nivel preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de toda la entidad.

Nota relacionada: Vacaciones de Invierno 2025 en Calendario SEP: Día a Día, ¿Cómo Quedan las Fechas Clave del Mes?

Se espera que entre los meses de enero y febrero 2026 también se abran las preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria en la CDMX y en el Estado de México (Edomex). Las fechas oficiales serán dadas a conocer en su momento por la SEP y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc).

¿Cómo sacar folio y clave para inscripción a preescolar, primaria y secundaria?

Los padres de familia que vayan a hacer las inscripciones en Baja California, deben entrar al siguiente link para hacer la Solicitud Única de Inscripción: http://app3.educacionbc.edu.mx/insbasica. Para sacar su folio y clave de inscripción, deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Aspirantes de primaria y secundaria deben entrar a este enlace: https://app5.educacionbc.edu.mx/consultacalif/public/.

Escribe la CURP del alumno y el código que te pide el sistema. Después de clic en "continuar". De inmediato podrás consultar tu folio y clave en el apartado de consulta de calificaciones.

Para aspirantes de nuevo ingreso al nivel preescolar, el acceso será mediante la página http://app3.educacionbc.edu.mx/insbasica/. Solo deben poner el CURP del aspirante.

Si no se cuenta con folio y clave, puede descargar el formato SUI de preescolar, para llenarlo y llevarlo a las instalaciones de control escolar de tu municipio.

En cuanto a las preinscripciones Edomex 2026, la solicitudes se hacen en el portal SAID. Mientras que para los estudiantes de educación básica de la CDMX, el trámite se hace a través del portal de la AEFCM.

Video: Disparan en Al Menos 7 Ocasiones Contra Fachada de Secundaria en Guadalajara

Requisitos para inscripción de preescolar, primaria y secundaria 2026

Para hacer las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria 2026, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Podrán ser inscritos a primer grado de Educación Preescolar los aspirantes que cuenten con tres años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

Serán inscritos a segundo grado de Educación Preescolar los aspirantes que cuenten con cuatro años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

Podrán ser inscritos a tercer grado de Educación Preescolar los aspirantes que cuenten con cinco años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.

Nota relacionada: ¿Cuántas Semanas Serán de Vacaciones en Diciembre 2025? Días de Descanso en Invierno Según SEP

Mientras en en Baja California ya están abiertas las inscripciones para preescolar, primaria y secundaria, en otras entidades como Edomex y la CDMX, aún se espera información oficial de las fechas y pasos para realizar el proceso de cara al ciclo escolar 2026-2027 en México.

Historias recomendadas: