Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Diciembre 2025: Fechas y Lista Completa de Letras por Día

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), a Julio León, ya dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria de diciembre 2025 y para que nadie se quede sin cobrar, acá te decimos cuándo pagan y las fechas en que depositan a cada beneficiario el apoyo económico de 1,900 pesos o más.

Para que no haya dudas con respecto a las últimas fechas de pago Bienestar de la Beca Rita Cetina del año, en una nota ya te dijimos quiénes cobran primero en diciembre 2025 y cuándo es la entrega de tarjetas para los beneficiarios que hicieron su registro en septiembre de este año.

¿Cuándo se paga la Beca Rita Cetina diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina de diciembre 2025 que dio a conocer Julio León, el pago para alumnos de secundarias públicas de México inicia el jueves 4 de diciembre 2025 y va a terminar hasta el próximo día 18 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, para el mes navideño la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina diciembre 2025: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Beca Rita Cetina. durante prácticamente todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores y madres solteras. Y para que no pases tiempo buscando cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Jueves 4 de diciembre 2025 - Letra A, B

- Letra A, B Viernes 5 de diciembre 2025 - Letra C

- Letra C Lunes 8 de diciembre 2025 - Letras D, E, F

- Letras D, E, F Martes 9 de diciembre 2025 - Letra G

- Letra G Miércoles 10 de diciembre 2025 - H, I , J , K, L

- H, I , J , K, L Jueves 11 de diciembre 2025 - Letra M

- Letra M Lunes 15 de diciembre 2025 - Letras N, Ñ, O, P, Q

- Letras N, Ñ, O, P, Q Martes 16 de diciembre 2025 - Letra R

- Letra R Miércoles 17 de diciembre 2025 - Letra S

- Letra S Jueves 18 de diciembre 2025 - Letras T, U , V, W, X, Y, Z

¿Quiénes cobran $1,900, $2,600, $3,300 y 4 mil pesos en pago de Beca Rita Cetina diciembre 2025?

La cantidad de dinero que reciba cada familia dependerá del número de hijos que se encuentren inscritos en alguna secundaria pública de México. El pago inicial es de 1,900 pesos, pero se añaden 700 pesos adicionales por cada hijo extra que haya en el hogar. De este modo, algunos de los montos a depositar en diciembre son los siguientes:

Familia con un hijo en secundaria: mil 900 pesos bimestrales. Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales. Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales. Familia con 4 hijos en secundaria: 4 mil pesos bimestrales.

