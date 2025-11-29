Estas 3 Becas Abren Registro en Diciembre: Requisitos para Preescolar, Primaria y Secundaria

Llegamos al último mes del año y para todos los padres de familia que aún no lo sepan tres becas para el Bienestar abren registro en el mes de diciembre 2025, por esa razón acá te damos las fechas de inscripción y los requisitos para que alumnos de preescolar, primaria y secundaria puedan solicitar alguna beca.

Además del registro, uno de los temas de los que más se habla últimamente es en el último pago del año de la Beca Rita Cetina, por eso en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos y quiénes cobran primero. De igual forma te contamos qué necesitas para recoger tu Tarjeta Bienestar de las Becas Benito Juárez.

Video: Disparan en Al Menos 7 Ocasiones Contra Fachada de Secundaria en Guadalajara

¿Qué becas Bienestar abren registro en diciembre 2025?

Durante diciembre tres becas abren registro. Ninguna de ellas se otorga a nivel federal, pero los lugares en donde habrá inscripciones cuentan con un gran número de estudiantes esperando obtener el apoyo. Los programas que inician solicitudes este mes navideño son los siguientes:

Beca de Aprovechamiento 2025 : Se otorga a estudiantes primaria, secundaria, media superior y universitarios que realicen sus estadios en alguna escuela pública del Edomex durante el ciclo escolar 2025-2026.

: Se otorga a estudiantes primaria, secundaria, media superior y universitarios que realicen sus estadios en alguna escuela pública del Edomex durante el ciclo escolar 2025-2026. Mi Beca para Empezar : Se le brinda a alumnos de preescolar y primaria que realicen sus estadios en alguna escuela pública de la CDMX durante el ciclo escolar 2025-2026

: Se le brinda a alumnos de preescolar y primaria que realicen sus estadios en alguna escuela pública de la CDMX durante el ciclo escolar 2025-2026 Beca Gertrudis Bocanegra: Este apoyo es para estudiantes de nivel Superior que realicen sus estudios en escuelas de Michoacán, siempre y cuando sea en alguna de las 121 escuelas designadas como prioritarias en la entidad.

Nota relacionada: Nuevos Días de Registro a Beca de Aprovechamiento: ¿Quiénes Aplican en Diciembre? Requisitos

Video: Clara Brugada Entrega Primer Apoyo de "Mi Beca para Empezar" en el Zócalo CDMX

Fechas y requisitos a las becas para preescolar, primaria y secundaria con registro en diciembre 2025

Todos los padres de familia y alumnos que deseen hacer su registro a alguna beca para preescolar, primaria y secundaria que tiene registro abierto en diciembre, a continuación te mostramos los requisitos de cada apoyo y los días en que habrá inscripciones.

Becas de Aprovechamiento 2025

Acreditar ser estudiante inscrito en alguna institución educativa pública de los subsistemas estatal y federalizado en el Estado de México y cuenten con un promedio mínimo de 9.5, en escala de 0 a 10, obtenido en el período inmediato anterior (ciclo escolar 2024-2025) Residir en el Estado de México. Registrar su solicitud en línea en las días previamente indicados. Proporcionar un correo electrónico y número de teléfono personal, ya que será el medio de contacto con la persona participante. En caso que la persona solicitante desee participar en el programa de “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del Gobierno del Estado de México, deberá manifestar su voluntad de renuncia a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, que otorga el Gobierno Federal, requisitando el formato denominado “Formato de Renuncia Voluntaria” en la página web para el registro de solicitud de Beca En caso de resultar persona beneficiaria del programa, el aspirante deberá presentar de manera personal el “Formato de Renuncia Voluntaria” en el espacio de atención del programa denominado “Sede Auxiliar Regional” (SARE) que por su lugar de procedencia corresponda, mismo que podrá consultar en la página web. No ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada. Fechas de registro es por orden alfabético de acuerdo con este calendario:

Del 1 al 3 de diciembre 2025 : Se inscriben las letras A, B, C, D, E .

: Se inscriben las . Del 2 al 4 de diciembre 2025 : Hacen registro las letras F, G, H, I, J .

: Hacen registro las . Del 3 al 5 de diciembre 2025 : Toca inscripción a las letras K, L, M, N, Ñ, O .

: Toca inscripción a las . Del 4 al 6 de diciembre 2025 : Hacen inscripción las letras P, Q, R, S, T .

: Hacen inscripción las . Del 5 al 7 de diciembre 2025: Se registran las letras U, V, W, X, Y, Z.

Mi Beca para Empezar

CURP del beneficiario certificada.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico personal.

Número telefónico de celular personal.

El registro será del 1 al 31 de diciembre 2025.

Nota relacionada: ¿Registro a Beca Rita Cetina Primaria es en Diciembre 2025 o Enero 2026? Alista Estos Documentos

Beca Gertrudis Bocanegra

Hasta ahora aún no se dan a conocer detalles del registro. Desde el pasado 24 de noviembre se realizan Asambleas Informativas de la Beca Gertrudis Bocanegra en 121 escuelas de educación superior, donde es importante que los jóvenes participen. Se espera que a lo largo de diciembre se abra el registro.

Historias recomendadas: