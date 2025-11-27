Nueva Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Cuántos Pagos de 1,900 Pesos Dará y por Cuánto Tiempo?

El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra se abrirá en los próximos días, y si estás pensando en solicitarla, acá te decimos cuántos pagos de 1,900 pesos dará este nuevo apoyo económico para estudiantes de acuerdo con la carrera que estás estudiando.

Durante las Asambleas Informativas de Becas Bienestar, se dieron a conocer las fechas de las inscripciones de este nuevo programa que busca beneficiar a los universitarios de escuelas de Michoacán, como parte del Plan por la Justicia y la Paz en dicho estado.

¿Cuánto paga la Beca Gertrudis Bocanegra?

La nueva Beca del Bienestar ofrece un apoyo de 1,900 pesos bimestrales para ayudar con los gastos de transporte público y de materiales a los estudiantes de Educación Superior, y de esa forma contribuir a la conclusión de sus estudios.

La Beca Gertrudis Bocanegra se entregará a más de 98 mil universitarios, de las 121 escuelas designadas como prioritarias en la entidad, por lo que la inversión para este nuevo apoyo será de 769 millones de pesos.

¿Cuántos meses se dará la Beca Gertrudis Bocanegra?

La beca para estudiantes universitarios en Michoacán se otorgará a lo largo de 45 meses siempre y cuando el alumno continúe sus estudios en la carrera en la que está inscrito. De esta manera, recibiría un total de 22 pagos de 1,900 pesos, es decir un monto acumulado de 41,800 pesos.

En el caso de los estudiantes de Medicina, el apoyo se ofrecerá por un mayor lapso, ya que se contempla dar el apoyo a lo largo de 55 meses, siempre que se mantengan en la carrera. Así, los aspirantes a médicos recibirían hasta 27 pagos de 1,900 pesos, un total de 51,300 pesos.

Estudiantes universitarios : 45 meses - 22 pagos de 1,900 Pesos

: 45 meses - 22 pagos de 1,900 Pesos Estudiantes de Medicina: 55 meses - 27 pagos de 1,900 pesos

La entrega de las tarjetas y el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se tienen programados para realizarse en enero 2026, de acuerdo con información del coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo.

