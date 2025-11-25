Pago del Bienestar de $8,480 Pesos Cae el 28 de Noviembre 2025: ¿Qué Hombres y Mujeres Cobran?

El próximo viernes 28 de noviembre de 2025 se realizará un pago de 8,480 pesos a hombres y mujeres mayores de 18 años, y acá en N+ te decimos quiénes podrán cobrar este apoyo directamente en su tarjeta del Banco Bienestar.

La Secretaría de Bienestar se encuentra en los últimos días de la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre 2025, por lo que es el último pago del año, sin embargo antes de que termine el mes, se hará un depósito de más de ocho mil pesos.

¿Quiénes cobran 8,480 pesos el 28 de noviembre 2025?

El pago del Bienestar de 8,480 pesos, que caerá este viernes 28 de noviembre de 2025, lo cobrarán hombres y mujeres de 18 a 29 años, el cual corresponde a su sueldo mensual por ser aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este apoyo que dirige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ofrece la oportunidad a los jóvenes, que no estudian ni trabajan, de capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo hasta por 12 meses recibiendo un pago mensual del salario mínimo y seguro médico del IMSS.

Para recibir su pago de 8,480 pesos, las mujeres y hombres de 18 a 29 años deben realizar las actividades establecidas en el plan de su centro de capacitación, asistir los días y horas establecidos, y evaluar mensualmente a su tutor.

¿Cómo recibir apoyo del Bienestar de 8,480 pesos mensuales?

Si te gustaría formar parte del programa para recibir 8,480 pesos mensuales, te tenemos buenas noticias, ya que este apoyo abrirá su plataforma el próximo lunes 1 de diciembre de 2025, por lo que debes realizar cuanto antes tu registro en esta página: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

Posteriormente, el 1 de diciembre podrás seleccionar un centro de trabajo que cumpla con los requisitos de distancia, área de interés y escolaridad, y deberás ponerte en contacto para realizar una entrevista en la que los tutores aceptarán o declinarán tu solicitud.

