¿Cuándo Hay Entrega de Tarjetas de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a Nuevos Beneficiarios?

Si te inscribiste en los primeros días de octubre a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, conoce qué día inicia la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios. En N+ te damos a conocer la fecha exacta y los requisitos que te piden.

A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar dio a conocer las fechas de entrega de tarjetas tanto para nuevos becarios de Benito Juárez, como aprendices de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En la Tarjeta del Banco del Bienestar que se entregará en un sobre cerrado, los jóvenes de 18 a 29 años de edad recibirán el apoyo económico por 5 mil 800 pesos bimestrales.

Además, te adelantamos quiénes recibirán 8,480 pesos este 28 de noviembre, y qué día inició la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez a estudiantes recién inscritos al programa.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Cuándo y Dónde Entregan la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

A diferencia de los becarios de Educación Media Superior y Bachillerato, los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar a partir del 8 de diciembre de este año.

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recomendó a los beneficiados seguir el canal de difusión de su Estado a través de WhatsApp para saber qué día y dónde recoger la tarjeta del Bienestar.

La convocatoria será por medio de tu escuela. Así que mantente pendiente de los avisos de las autoridades académicas.

Ten en cuenta que el apoyo económico se deposita durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo los estudiantes de Medicina, quienes pueden recibir la beca hasta por 55 mensualidades.

¿Qué piden para recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro? Requisitos

Si tienes 18 años o más

Identificación Oficial (original y copia) Acta de Nacimiento CURP Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses

Menores de 18 años

Documentos del estudiante

Acta de Nacimiento CURP Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses

Documentos de papá, mamá o tutor

Identificación Oficial (original y copia) Acta de Nacimiento CURP

¡Iniciamos la entrega de tarjetas! 🥳✨



Échale un ojito a este video de #Mafer. 👀



Checa lo que necesitas para las becas #BenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo

¿Cómo activar la Tarjeta de la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro?

Una vez que recibas el sobre cerrado con la tarjeta del Banco del Bienestar no es necesario que hagas algún proceso para activarla. La Coordinación Nacional de Becas dio a conocer que el plástico se activa automáticamente cuando recibes el primer depósito de tu beca.

