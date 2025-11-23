¿Cómo Saber si Fui Aceptado en Beca Benito Juárez? Paso a Paso para Checar si Eres Beneficiario

Este martes 25 de noviembre de 2025 inicia la entrega de tarjetas para el Bienestar, por lo que han surgido dudas entre los estudiantes de educación media superior y sus papás sobre cómo saber si fueron aceptados en la Beca Benito Juárez, por lo que en N+ te decimos cómo puedes revisar paso a paso si eres beneficiario de este programa de la Secretaría del Bienestar que entrega 1,900 pesos.

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar, dio a conocer esta noticia durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del pasado lunes noviembre de 2025. Allí, detalló que los estudiantes de Educación Media Superior y de Educación Superior serán los primeros en recibir el plástico del Banco del Bienestar donde se depositan los recursos de forma bimestral.

Los depósitos se otorgan durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar y hasta por un máximo de 40 meses, siempre que el alumno esté inscrito en una escuela pública de Educación Media Superior.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

Por lo que si aún no dominas qué documentos son lo que debes llevar al colegio donde se entregarán la tarjeta de la Beca Benito Juárez, te decimos.

¿Cómo sé si fui aceptado en la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez es de carácter universal, es decir que se entrega a todos los estudiantes que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller, siempre que hayan hecho su registro en tiempo y forma durante el plazo de inscripciones. Sin embargo si no recibes tu tarjeta o tienes duda de si fuiste aceptado en la convocatoria del apoyo económico puedes verificar el estatus.

Anteriormente se podía verificar directamente el estatus con el CURP del estudiante, sin embargo actualmente los interesados deben acercarse a alguna de las oficinas de atención de la Beca Benito Juárez. Para ello debes seguir los siguientes pasos.

Ingresa a la página web del Buscador Benito Juárez Selecciona la opción "Buscador de oficinas de Atención" Selecciona tu estado Navega el mapa Da clic en las sedes para consultar la dirección exacta

Allí resolverán tus dudas, incidencias sobre la Beca Benito Juárez y te orientarán mejor sobre el proceso que debes seguir para saber si resultaste seleccionado como beneficiario del apoyo económico de 1,900 pesos. Aquellas personas que tengan problemas con su pago o su tarjeta del Banco del Bienestar también se pueden acercar a estos módulos para recibir orientación.

¿Dónde hay oficinas para atención a becarios Benito Juárez en CDMX?

La Ciudad de México cuenta con siete puntos de atención a beneficiarios de la Beca Benito Juárez, en las siguientes colonias y alcaldías

San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa de Morelos

Cuajimalpa de Morelos, en Cuajimalpa de Morelos

Álvaro Obregón en Álvaro Obregón

Benito Juárez en Benito Juárez

Iztapalapa en Iztapalapa

Video: Registro para Recibir Dinero por Beca Universal Rita Cetina

Historias Recomendadas