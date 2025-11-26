Registro de Beca Gertrudis Bocanegra Será en Diciembre: ¿Cuándo Solicitar Apoyo de 41,000 Pesos?

Se confirmaron las fechas de registro de la Beca Gertrudis Bocanegra, el cual será en diciembre de 2025, y para que no pierdas tu oportunidad de solicitar el apoyo de 41,000 pesos, acá te decimos cuándo serán las inscripciones.

Este lunes arrancó oficialmente el programa de la SEP y el Bienestar, dirigido para estudiantes universitarios, con la realización de las Asambleas Informativas, en las cuales las personas que podrían convertirse en beneficiarios están recibiendo todos los detalles para que hagan su incorporación sin inconvenientes.

Fechas de registro de Beca Gertrudis Bocanegra 2025

El periodo de inscripciones a la nueva Beca del Bienestar será del 15 al 21 de diciembre de 2025, por lo que los alumnos interesados en solicitar este apoyo tendrán una semana para hacer su incorporación. Estos días será el registro:

Lunes 15 de diciembre 2025

Martes 16 de diciembre 2025

Miércoles 17 de diciembre 2025

Jueves 18 de diciembre 2025

Viernes 19 de diciembre 2025

Sábado 20 de diciembre 2025

Domingo 21 de diciembre 2025

Posteriormente, se contempla que la entrega de tarjetas y el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se realice en enero 2026. Por ello es importante que las y los estudiantes estén pendientes de la información que les proporcionen sus autoridades educativas.

¿Cuánto paga la Beca Gertrudis Bocanegra?

La nueva beca del Bienestar ofrece un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por un periodo máximo de 45 meses, y en caso de ser estudiante de Medicina se otorga hasta por 55 meses, siempre y cuando continúes tus estudios en la universidad.

De esta manera, los estudiantes universitarios, incorporados a la Beca Gertrudis Bocanegra, pueden recibir hasta un monto acumulado de 41,800 pesos, mientras que los que están estudiando la carrera de Medicina podrán recibir hasta 51,300 pesos.

Este nuevo apoyo forma parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, y su objetivo es apoyar en gastos como el transporte público a los jóvenes estudiantes de Educación Superior de dicho estado para que puedan continuar con sus estudios.

