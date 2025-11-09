Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Quiénes Pueden Solicitar Nuevo Apoyo Económico y a Partir de Cuándo?

Los jóvenes estudiantes de Michoacán tendrán una nueva beca para continuar con sus estudios. Así lo dio a conocer Mario Delgado, secretario de Educación Pública durante la prevención del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Y en N+ te damos a conocer ¿quiénes podrán solicitarla y a partir de cuándo?

La Beca Gertudris Bocanegra para estudiantes se suma a un plan integral de apoyos económicos y acciones de seguridad que implementará el Gobierno de México con una inversión de más de 57 mil millones de pesos, y consta de 12 ejes de acción.

Esta acción gubernamental deriva del asesinato del alcalde de Michoacán, Carlos Manzo, el fin de semana pasado. Por lo que plantea una estrategia de seguridad y atención a las causas.

Video: Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Plan Michoacán por la Justicia y la Paz

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer durante la presentación del Plan Michoacán una nueva beca para estudiantes de Educación Superior que habiten en dicha entidad.

Se trata de la beca Gertrudis Bocanegra, cuyo objetivo es apoyar en gastos como el transporte público a los jóvenes estudiantes de Educación Superior. Por lo que estiman que más de 80 mil jóvenes universitarios pueden ser beneficiarios.

Sin que hasta el momento se dieran a conocer más detalles sobre el registro o requisitos.

¿A partir de cuándo se puede solicitar la Beca Gertrudris Bocanegra?

Este apoyo económico, que se habilitó por instrucción de Claudia Sheinbaum Pardo estará disponible a partir de 2026, detalló el secretario de Educación Pública.

¿Qué otras becas pueden solicitar estudiantes en Michoacán?

Mario Delgado también recordó que para 2026 ya se podrá inscribir a estudiantes de primaria a la Beca Rita Cetina, además de mantenerse este apoyo económico universal para secundaria. Y estimó que habrá más de 314 mil nuevos becarios.

Además, se mantiene la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior, y el apoyo de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Con ello, Michoacán alcanzaría 892,639 becarios con una inversión de más de 6,300 millones de pesos.

Video: Registro para Recibir Dinero por Beca Universal Rita Cetina

Historias Recomendadas



