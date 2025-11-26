Becas para el Bienestar: ¿Qué Necesito para Recoger mi Tarjeta del Banco del Bienestar?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos derechohabientes de las Becas para el Bienestar ya comenzó. Para poder obtener la tarjeta, es fundamental que el beneficiario se presente con la documentación solicitada por las autoridades.

Es importante destacar que los requisitos que se deben presentar para solicitar las tarjetas del Banco del Bienestar varían según si el beneficiario es mayor o menor de edad.

Aquí te decimos lo que debes tomar en cuenta para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Qué documentación debo presentar si soy mayor de 18 años?

Si eres mayor de 18 años, debes presentar una serie de documentos en original y copia para confirmar tu identidad y solicitar tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Los documentos que necesitas llevar incluyen:

Identificación oficial en original y copia.

Acta de nacimiento.

La Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio: Se solicita un comprobante que no tenga una antigüedad mayor a tres meses.

¿Qué documentos presentar si soy menor de edad?

En el caso de los menores de edad, se requiere que la madre, el padre o la persona tutora acuda al sitio de entrega para acompañar al beneficiario para que le entreguen su tarjeta del Banco del Bienestar.

Los documentos que el menor de edad debe presentar son:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio: Debe ser un comprobante reciente, de no más de tres meses.

Adicionalmente, la madre, el padre o tutor que acompaña al menor debe llevar consigo la siguiente documentación:

Identificación oficial: En original y copia.

Acta de nacimiento.

CURP.

¿Cuándo tengo que recoger mi tarjeta del Banco del Bienestar?

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar sigue un calendario organizado por etapas. Las fechas, sedes y horarios en los que se realiza la entrega se informan directamente en los planteles escolares.

El reparto de tarjetas se ordena por programas de beca en varias fases:

En una primera etapa, las tarjetas se entregan a quienes estén inscritos en la Beca Benito Juárez, que corresponde al nivel medio superior.

Luego, se realiza la entrega de tarjetas a los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada a estudiantes del nivel superior.

Finalmente, la entrega concluye con las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, que apoya a estudiantes del nivel secundaria.

Así que ya lo sabes, si eres de las personas que se registraron en septiembre de 2025, serás de las que recibirán su tarjeta en estos días así que pon atención en lo que digan en el plantel al que asistas.

