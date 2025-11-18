¿Cuándo Es la Entrega de Tarjetas Para Beneficiarios de Beca Rita Cetina? Esto Sabemos

Pronto iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes. Esta entrega se dirige a los alumnos de los tres niveles educativos que comenzarán a recibir alguna de las Becas para el Bienestar.

A decir de las autoridades, la operación asegura que millones de familias y estudiantes reciban apoyo económico para el ciclo escolar 2025-2026. La transferencia de recursos se realizará de manera directa y sin intermediarios.

Ante el interés que ha generado la entrega de las Becas para el Bienestar, te decimos cuándo inicia la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar enfocadas en estos apoyos.

¿Cuándo inicia la entrega de tarjetas para Becas para el Bienestar?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar nuevas sigue un orden. La distribución comienza con los nuevos becarios de educación media superior y nivel superior. Al terminar esta fase, se inicia el reparto de tarjetas para los estudiantes de secundaria, es decir los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

En el ciclo escolar 2025-2026 se registraron más de 1 millón de nuevos ingresos a la Beca Rita Cetina. Asimismo, se registraron más de 1.7 millones a la Beca Benito Juárez y más de 57 mil a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La entrega de tarjetas nuevas del Banco del Bienestar para los beneficiarios de estos programas sociales, específicamente para los nuevos becarios de educación media superior y nivel superior, iniciará el martes 25 de noviembre.

De esta manera, la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina será hasta que terminen de ser repartidas las becas de nivel medio superior y aunque por el momento no hay fecha, habrá que estar pendientes de lo que indiquen las autoridades en los siguiente días.

¿Cuándo inicia la reposición de plásticos vencidos para Becas para el Bienestar?

El proceso para la entrega de tarjetas nuevas no es el único que ocurre en noviembre.

Según las autoridades, la meta de esta operación es sustituir 744,476 tarjetas. Detallaron que esta acción garantiza que todas y todos puedan recibir sus apoyos sin contratiempos.

De esta forma, la sustitución de tarjetas vencidas ya comenzó. La fecha de inicio de la reposición fue el 17 de noviembre, así que si detectas que tu tarjeta del Banco Bienestar ya venció es momento de sustituirla.

El gobierno federal mencionó que antes de que comenzara la sustitución de tarjetas, se realizaron 49,571 asambleas informativas en todo el país. Además, que casi 2.5 millones de madres, padres, tutores y estudiantes participaron en estas reuniones. En ellas, las personas recibieron orientación sobre el registro, los procesos bancarios y el uso de la nueva tarjeta.

