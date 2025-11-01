Pensión Bienestar Adultos Mayores 2025: ¿Hoy, Sábado 1 de Noviembre Depositan los 3,200 pesos?

Para millones de adultos mayores y beneficiarios de los Programas Bienestar en México, el inicio de noviembre representa la expectativa del último depósito del año. Sin embargo, contrario a algunas especulaciones, este sábado 1 de noviembre no se realizarán depósitos de los programas de apoyo.

La razón principal es que la Secretaría de Bienestar aún no ha dado a conocer oficialmente el calendario de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Aunque la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariana Montiel Reyes, ha ofrecido detalles sobre posibles cambios en las fechas para nuevos beneficiarios, el cronograma detallado para el apoyo económico de personas de 65 y más sigue pendiente.

¿El hecho de que hoy es 1 de noviembre influye para que no se haga el depósito?

Pese a que la fecha exacta de inicio sigue siendo una incógnita en tanto se anuncia el calendario, se estima que los depósitos del Bienestar comiencen en los primeros días del mes. Dado que el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana (sábado y domingo, respectivamente), el inicio de la dispersión de recursos aún no se da a conocer.

Es importante recordar que la Secretaría de Bienestar realiza los depósitos de manera simultánea para los beneficiarios de sus cuatro programas, y estos se efectúan en orden alfabético conforme lo indique el calendario. En fechas anteriores, los primeros en cobrar son aquellos cuyo primer apellido paterno inicia con la letra A.

¿Es el 1 de noviembre un día festivo oficial?

Han surgido dudas sobre el hecho de que el 1 se conmemora el Día de los Fieles Difuntos influye en la suspensión del pago.

Es importante aclarar que, aunque las celebraciones por el Día de Muertos son fechas de gran tradición en México, el 1 y 2 de noviembre no están incluidos en la lista de días feriados oficiales de la Ley Federal del Trabajo (LFT) 2025.

Esto significa que el 1 de noviembre no es un día festivo oficial obligatorio. Por lo tanto, el motivo de la falta de depósito hoy no se debe a una suspensión por feriado, sino a la falta de la publicación y activación del calendario de dispersión por parte de las autoridades competentes.

