¿Registro a Beca Rita Cetina Primaria es en Diciembre 2025 o Enero 2026? Alista Estos Documentos

Falta poco para que se realice la inscripción de la Beca Rita Cetina para primaria, por esa razón y antes la dudas de muchos padres de familia, acá te aclaramos cuándo es el registro, en diciembre 2025 o enero 2026 y qué documentos se necesitan para hacer el trámite en línea de forma exitosa.

Desde que Mario Delgado, titular de la SEP (Secretaría de Educación Publica) dio a conocer el calendario de registro de la Beca Rita Cetina para primaria, en una nota ya te dijimos cómo inscribir a tu hijo de 6 a 14 años de edad en el apoyo económico bimestral de 1,900 pesos.

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina para primaria, diciembre 2025 o enero 2026?

La inscripción a la Beca Rita Cetina primaria se va a realizar durante el mes de enero 2026, así lo informó Mario Delgado en septiembre de este año, mes en que inicialmente estaba previsto arrancar con el registro, pero de último momento se anunció el cambio.

Algo importante a tomar en cuenta es que no todos los alumnos de primaria se van a poder inscribir a la Beca Rita Cetina, pues los estudiantes de 6 a 14 años de edad deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública. No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Realizar registro en línea exitoso con estos documentos. En enero 2026 solo se registran niños de 4°, 5° y 6° de primaria. En septiembre se abrirá para 1°, 2° y 3°.

¿Qué documentos piden para la inscripción Beca Rita Cetina primaria?

Los alumnos de educación básica que cumplan con los requisitos mostrados previamente, deben tener a la mano los siguientes papeles para hacer el registro en línea durante el mes de enero:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

Tener tu identificación oficial vigente.

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Crear o tener tu cuenta Llave MX.

Proporcionar número celular y correo electrónico.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Es importante recordar que hacer el registro de la Beca Rita Cetina para primaria en enero 2026, los padres de familia deben crear su cuenta Llave MX, por eso en una nota te dijimos cómo hacerlo durante el mes noviembre 2025.

