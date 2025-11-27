Nuevos Días de Registro a Beca de Aprovechamiento: ¿Quiénes Aplican en Diciembre? Requisitos

Luego de que los alumnos de primaria y secundaria conocieran sus fechas de inscripción oficiales, ahora se dio a conocer una segunda convocatoria de registro para la Beca de Aprovechamiento Académico 2025, por tal motivo acá te damos los nuevos días de trámite y quiénes van a poder solicitar el apoyo de Becas para el Bienestar en diciembre 2025.

En una nota previa ya te dejamos las fechas y requisitos para solicitar las Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para primaria y secundaria en diciembre 2025. De igual forma te mostramos cómo hacer tu inscripción al apoyo económico de 1,100 pesos al mes.

¿Quiénes pueden inscribirse la Beca de Aprovechamiento Edomex en diciembre 2025?

De acuerdo con la más reciente convocatoria de Becas por Aprovechamiento 2025, los siguientes alumnos van a poder hacer su registro al programa de Bienestar en el mes de diciembre:

Estudiantes de Educación Media Superior que realicen sus estudios en alguna escuela pública del Subsistema Estatal en el Estado de México.

que realicen sus estudios en alguna escuela pública del Subsistema Estatal en el Estado de México. Estudiantes de Educación Superior (Universidades y Tecnológicos escolarizados) inscritos en instituciones públicas del Subsistema Educativo Estatal, Escuelas Normales del Subsistema Educativo Estatal, Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Escuelas Normales Superiores y las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional del Subsistema Educativo Federalizado en el Edomex.

¿Qué días hay registro para Becas de Aprovechamiento en diciembre 2025?

Para que haya un orden en en el registro, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc Edomex) indicó en la convocatoria que las inscripciones se van a llevar a cabo del 8 al 14 de diciembre 2025.

Algo importante a tomar en cuenta es que el registro a la Beca por Aprovechamiento Académico Edomex 2025, los padres de familia y alumnos deben entrar al siguiente enlace https://seduc.edomex.gob.mx/becas, dar clic en la sección del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para Educación Media Superior o Educación Superior (según sea el caso), y presionar el apartado "SOLICITANTES". El trámite va a estar disponible las 24 horas.

Requisitos para hacer registro a la Beca de Aprovechamiento Académico en diciembre 2025

Todos los alumnos de educación media superior y superior de escuelas públicas del Edomex que quieran registrarse a las Becas de Aprovechamiento 2025-2026, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar ser estudiante inscrito en alguna institución educativa pública de los subsistemas estatal y federalizado en el Estado de México y cuenten con un promedio mínimo de 9.5 (para media superior) y 8.5 (para superior) en escala de 0 a 10, obtenido en el período inmediato anterior (ciclo escolar 2024-2025). Residir en el Estado de México. Registrar su solicitud en línea en las días previamente indicados. Proporcionar un correo electrónico y número de teléfono personal, ya que será el medio de contacto con la persona participante. En caso que la persona solicitante desee participar en el programa de “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del Gobierno del Estado de México, deberá manifestar su voluntad de renuncia a la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” o a la Beca de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, que otorga el Gobierno Federal, requisitando el formato denominado “Formato de Renuncia Voluntaria” en la página web para el registro de solicitud de Beca En caso de resultar persona beneficiaria del programa, el aspirante deberá presentar de manera personal el “Formato de Renuncia Voluntaria” en el espacio de atención del programa denominado “Sede Auxiliar Regional” (SARE) que por su lugar de procedencia corresponda, mismo que podrá consultar en la página web. No ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada.

Con toda esta información publicada en la segunda convocatoria, los alumnos de educación media supeior y superior ya solo deben esperar a que inicie el registro a la Beca Bienestar de Aprovechamiento Académico 2025, donde el programa dará un pago de 1,100 pesos mensuales en una y en hasta 10 ocasiones durante el presente ciclo escolar en el Edomex.

