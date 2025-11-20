Nuevo Registro 2025: Así Puedes Tramitar Paso a Paso la Beca de Aprovechamiento Académico Edomex

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SEDUC) publicó la convocatoria para la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico destinada a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas del Edomex. En N+ te explicamos cómo registrarte paso a paso para solicitar este apoyo.

Antes de iniciar el registro, es necesario asegurarse de cumplir con los requisitos de la nueva convocatoria:

Ser estudiante regular de primaria de 2° a 6° grado o secundaria de cualquiera de los tres grados en una escuela pública del Estado de México.

Tener un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar inmediato anterior.

Un correo electrónico personal y tu número de teléfono.

Residir en el Estado de México.

No tener otro programa de la misma naturaleza, ya sea federal o de instituciones privadas.

En caso de contar con la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, se debe renunciar y llenar un formato.

Calendario de registro de la Beca de Aprovechamiento Edomex

El registro se lleva a cabo en línea y las fechas están organizadas según la letra inicial del primer apellido del aspirante. La Convocatoria 2025 indicó que el registro será del 1 al 7 de diciembre de 2025 conforme a lo siguiente:

Del día 1 al 3 de diciembre les corresponde a inscribirse a estudiantes cuyo apellido comience con las letras A, B, C, D, E.

Del 2 al 4 de diciembre: F, G, H, I, J.

Del 3 al 5 de diciembre: K, L, M, N, Ñ, O.

4 al 6 de diciembre: P, Q, R, S, T.

5 al 7 de diciembre: U, V, W, X, Y, Z.

Así el registro para Becas de Aprovechamiento Académico 2025-2026

El registro se hace por medio del sitio oficial de Seduc Edomex, en el apartado de Becas busca la opción llamada Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico de Educación Básica, cuyo link es https://seduc.edomex.gob.mx/becas,

De acuerdo con la convocatoria oficial, debes dar clic en el apartado Solicitantes para acceder al formulario de registro.

Luego, debes llenar el formulario de registro con todos los datos que te piden como Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudias, información académica (grado, promedio), datos socioeconómicos por parte de la familia, ya que al programa le importa la renta familiar, correo electrónico y número de teléfono.

Sube los documentos que piden.

No te olvides de enviar tu solicitud y guardar tu folio.

Los resultados se publican en la página de becas de la SEDUC Edomex.

Recuerda que este apoyo económico es para estudiantes con buen promedio y tiene el objetivo de apoyar para que no abandonen sus estudios, consiste en una beca mensual de 1,100 pesos durante 10 meses en el ciclo escolar actual.

