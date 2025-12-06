El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 6 de diciembre el frente frío número 18 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste del golfo de México, por lo que dejará de generar efectos en el país. No obstante, el frente frío 19, impulsado por una masa de aire polar, ingresará a territorio nacional y provocará lluvias, un marcado descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con una tarjeta informativa, el organismo detalló que el domingo 7 de diciembre el nuevo sistema frontal entrará por el norte del país y avanzará rápidamente hacia el noreste, afectando principalmente a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Su desplazamiento generará chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente de la República.

El SMN precisó que este frente estará acompañado por una masa de aire polar que ocasionará un descenso significativo de temperatura en las regiones mencionadas, además de un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 2 metros durante la noche en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Para el lunes 8 de diciembre, el frente frío 19 continuará su recorrido hacia el oriente y sureste del país, alcanzando la Península de Yucatán. En su paso generará lluvias fuertes a muy fuertes en estas zonas, con precipitaciones intensas previstas para Puebla y Veracruz.

Asimismo, la masa de aire polar mantendrá un ambiente frío a muy frío sobre estados del norte, noreste, oriente y centro del país. También se prevé un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con rachas de 90 a 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y golfo de Tehuantepec, y vientos de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Clima para hoy, sábado 6 de diciembre: Dónde lloverá

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Intervalos de chubascos: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Clima para el 7 de diciembre: Dónde lloverá

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, Michoacán y Morelos.

Clima para el 8 diciembre: Dónde lloverá

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos: Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

