Evento en Zócalo CDMX: ¿Qué Habrá el Domingo 7 de Diciembre 2025? Así la Convocatoria Masiva

El Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) vivirá un gran fin de semana, con actividad los dos días, y si aún no tienes planes, acá te decimos qué evento habrá el domingo 7 de diciembre de 2025 para que alistes tus tenis y no te lo pierdas.

Este fin de semana, la Plaza de la Constitución será el escenario de dos acontecimientos diferentes, completamente gratuitos y para todos los gustos, y en una nota previa te contamos qué habrá este sábado 6 de diciembre y a qué hora empiezan las actividades.

En las últimas semanas, el lugar más representativo del Centro Histórico de CDMX ha contado con distintas celebraciones para el disfrute de los capitalinos, como lo fue el sábado pasado en el que se vivió el "Zócalo de las Ciencias", además de la Fiesta de Culturas Comunitarias, y ahora toca el turno de otras actividades.

Video. Avanza Peregrinación de Taxistas por Calzada de Guadalupe en CDMX

¿Qué evento hay el domingo en el Zócalo CDMX?

La Plaza de la Constitución de la Ciudad de México será el escenario de México Imparable Raíces de Fuego, ya que será el punto de salida y llegada del medio maratón y carreras de 10 y 5 kilómetros, por lo que en este sitio se darán cita cientos de corredores.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Ponen las Luces en el Zócalo CDMX? Fecha Estimada Encendido del Alumbrado Navideño 2025

"El próximo 7 de diciembre, más de 10,000 corredores tomarán las calles de la Ciudad de México para rendir tributo a nuestras culturas originarias, en una carrera que no solo se corre con los pies, sino con la memoria, el espíritu y la identidad de todo un país", se lee en el sitio oficial de la carrera.

¿A qué hora es el evento en el Zócalo el 7 de diciembre?

Las carreras de México Imparable Raíces de Fuego 2025 comenzarán desde muy temprano en la mañana del domingo, sin embargo las salidas de cada categoría se dividirán por categoría. Estos son los horarios de salida por bloque:

6:30 am - Medio Maratón

- Medio Maratón 6:40 am - Carrera de 10 kilómetros

- Carrera de 10 kilómetros 6:50 am - Carrera de 5 kilómetros

Con motivo de este evento en el Zócalo CDMX, las Líneas 2, 3 y 9 del Metro CDMX abrirán desde las 5 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 2025 para apoyar a los corredores a llegar a la carrera.

Video. ¿Ya fue Reparado el Bache que Causó Accidente durante Maratón de CDMX 2025?

Rutas de la carrera México Imparable 2025 en CDMX

La carrera México Imparable Raíces de Fuego en CDMX tendrá como escenario principal la Plaza de la Constitución, pero recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del Centro Histórico. Así serán las rutas de cada categoría:

Carrera de 5 kilómetros

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Carrera de 10 kilómetros

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Plaza de Las Tres Culturas

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Medio Maratón

Salida: Zócalo

Avenida Hidalgo

Paseo de la Reforma

Plaza de Las Tres Culturas

Paseo de la Reforma

Calzada México Tacuba

Paseo de la Reforma

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Avenida Juárez

Isabel La Católica

República de El Salvador

Avenida 20 de Noviembre

Meta: Zócalo CDMX

Historias recomendadas