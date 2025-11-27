¿Qué Eventos Gratis Hay en Zócalo CDMX y Bellas Artes el 28 de Noviembre? Horario del Concierto

Llega un nuevo fin de semana y para todas las personas que quieran hacer alguna actividad, acá te decimos qué eventos hay en el Zócalo de la CDMX en el Palacio de Bellas Artes mañana viernes 28 de noviembre 2025, con el horario de actividades y para que acudas al concierto que se llevará a cabo totalmente gratis en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El último evento que hubo en el Zócalo CDMX ocurrió el 22 de noviembre 2025. Además, te contamos hasta cuándo estará el alumbrado de la Revolución Mexicana en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Video: Antiguo Palacio del Ayuntamiento en CDMX: Historia y Arquitectura

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 28 de noviembre 2025?

El evento que habrá este viernes 28 de noviembre esta denominado el "Zócalo de las Ciencias", el cual se instala en la plancha del Centro Histórico CDMX, para que toda la gente tenga acceso libre a la ciencia y al diálogo de saberes.

Nota relacionada: J Balvin Vuelve México en 2026: Fecha del Concierto, Preventa y Todo lo que Debes Saber

Este evento en el Zócalo de México se realiza todos los viernes últimos de mes, fechas en que se llevan a cabo los Consejos Técnicos Escolares (CTE) y que provoca suspensión de clases para millones de alumnos en la Ciudad de México.

¿Qué concierto hay en el Palacio de Bellas Artes el viernes 28 de noviembre 2025?

Este viernes se lleva a cabo la función gratuita de El Cascanueces en Bellas Artes, el ballet clásico de Navidad que será representado por niñas y niños que conforman los talleres de danza de PILARES. La puesta en escena también estará acompañada por la Orquesta Opus 88.

La entrada al convierto navideño es totalmente gratis y se realiza en la explanada del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la CDMX.

Nota relacionada: Sheinbaum Invita el 6 de Diciembre a Celebrar en el Zócalo "7 Años de Transformación"

Video: Revelan Nuevo Video de Camión de Refrescos que Chocó contra Casa en "La Bajada del Diablo"

¿A qué hora empieza en evento en el Zócalo y el concierto en Bellas Artes este 28 de noviembre?

Todas las personas que deseen asistir a los eventos en CDMX hoy 28 de noviembre, a continuación los mostramos los horarios de todas las actividades que se van a llevar a cabo en el Zócalo y en Bellas Artes:

Evento el Zócalo de las Ciencias: Inicia a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Se van a instalar 22 stands de charlas, talleres, experimentos científicos y observación astronómica.

(tiempo del centro de México). Se van a instalar 22 stands de charlas, talleres, experimentos científicos y observación astronómica. El Cascanueces en Bellas Artes: Empieza a las 11:30 horas (tiempo del centro de México).

Historias recomendadas: