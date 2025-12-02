¿Qué Evento Hay en el Zócalo el 6 de Diciembre 2025? Esto Pasará el Sábado en el Centro CDMX

El Zócalo CDMX será el escenario de una celebración masiva este 6 de diciembre 2025, y si aún no tienes plan para este fin de semana, acá te decimos qué evento habrá este sábado en el centro de la Ciudad de México.

En las últimas semanas, la Plaza de la Constitución de la capital mexicana ha tenido diferentes eventos gratuitos, como lo fue el sábado pasado en el que se vivió el "Zócalo de las Ciencias", además de la Fiesta de Culturas Comunitarias.

Y luego de que se quitara el alumbrado con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, se espera que en los próximos días se dé a conocer cuándo se pondrán las luces y el arbolito navideño 2025 en el Zócalo CDMX.

¿Qué evento habrá el 6 de diciembre en el Zócalo CDMX?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a la población a acudir al Zócalo CDMX este sábado 6 de diciembre de 2025 para celebrar los siete años del inicio de la Cuarta Transformación en el país.

El evento se realizará en conmemoración del 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó posesión como presidente de México, otorgando el poder al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México, ahí nos vemos para 7 años de Transformación; logros extraordinarios y un momento ejemplar en la historia de México", expresó Sheinbaum en la Mañanera de este 1 de diciembre.

¿A qué hora empieza el evento en el Zócalo el 6 de diciembre?

La celebración por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación está previsto para iniciar entre las 9 y 10 am de este sábado 6 de diciembre de 2025, por lo que se pide a las personas llegar con anticipación al Zócalo capitalino.

Las y los invito a asistir el 6 de diciembre al Zócalo de la #CDMX, a las 10:00 horas, para acompañar a nuestra presidenta @Claudiashein en la celebración de siete años de transformaciones en favor de las y los pobres de México y de un desarrollo con prosperidad compartida. ¡Allá… pic.twitter.com/Gdhb2sDB1A — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) December 1, 2025

Entre los asistentes al evento se tiene confirmada la presencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, la dirigente de Morena Luisa María Alcalde Luján, entre otros funcionarios y líderes que forman parte de este partido.

