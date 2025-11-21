¿A Qué Hora es el Evento en Zócalo CDMX Mañana 22 de Noviembre y Quiénes Dan Concierto En Vivo?

Falta poco para que inicie el evento que habrá en el Zócalo de la CDMX este sábado 22 de noviembre 2025 y para que no te pierdas lo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene preparado, acá te decimos a qué hora inicia el concierto en vivo y qué artistas estarán en la plancha del Centro Histórico totalmente gratis.

Para que te alistes, en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX el 22 de noviembre 2025. De igual forma te mostramos las mejores fotos del desfile del 20 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicano, que inició en la plancha de la Plaza de la Constitución y llegó hasta el Monumento a la Revolución.

Video: Mujer Corre para Intentar Ganarle Paso a Transporte Público en la GAM y es Atropellada en CDMX

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo CDMX este 22 de noviembre 2025?

Para este sábado se va a llevar a cabo la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: Yoltlajtolli, Voces Vivas. Dicho evento empieza a las 17:30 horas de la tarde del 22 de noviembre, en la explanada del Zócalo capitalino.

Nota relacionada: Aniversario Revolución Mexicana: ¿Dónde y a Qué Hora se Enciende el Alumbrado en CDMX?

Por ahora se desconoce la duración que va a tener dicho evento musical, pero se estima que la Fiesta de Cultura Comunitarias dure de dos a tres horas, aproximadamente.

¿Qué artistas darán concierto en el Zócalo CDMX el 22 de noviembre 2025?

Para el evento de este sábado en el Zócalo CDMX, se va a contar con las participación de más de 200 mil niñas, niños y adolescentes de distintas comunidades del país. Entre los grupos que estarán en la plancha del Centro Histórico se encuentran:

La Orquesta Monumental PILARES.

Semilleros Creativos de la Secretaría de Cultura.

Banda Tradicional Comunitaria de Mujeres Indígenas.

Coro Nacional Comunitario.

Semilleros de la Niñez Indígena Cultura.

Video: Zócalo de CDMX Se Ilumina con Motivos de la Revolución Mexicana

¿El Metro Zócalo está abierto hoy?

De acuerdo con el último informe brindado en la cuenta oficial de X del Metro CDMX, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 está abierta y ofreciendo servicio.

Nota relacionada: ¿Hasta Cuándo Estará Alumbrado de Revolución Mexicana 2025 en el Zócalo CDMX? Este Día lo Quitan

Por ahora se desconoce si el Metro Zócalo va a estar abierto este sábado 22 de noviembre 2025, por lo que te recomendamos tomar precauciones, en caso de que decidas asistir al concierto y demás actividades que habrá por la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025: Yoltlajtolli, Voces Vivas.

Historias recomendadas: