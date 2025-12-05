¿A Qué Hora Es el Evento en Zócalo CDMX el Sábado 6 de Diciembre 2025? Estas Actividades Habrá

El Zócalo de la Ciudad de México vivirá un evento masivo este sábado 6 de diciembre de 2025, por lo que si tienes planes de acudir al Centro Histórico este fin de semana, acá te decimos a qué horá iniciará la celebración para que no te la pierdas o evites pasar por esa zona.

La Plaza de la Constitución de la CDMX se ha convertido en el escenario principal de diferentes eventos gratuitos en las últimas semanas, que han podido disfrutar todos los integrantes de la familia, como el "Zócalo de las Ciencias" y la Fiesta de Culturas Comunitarias, y este sábado habrá otro acontecimiento que tendrá relevancia nacional.

¿Qué actividades habrá en el Zócalo el sábado 6 de diciembre?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este sábado se realizará un evento en el Zócalo CDMX para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación, que inició el 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó posesión como presidente de México.

"Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación. Defendamos juntos las conquistas del pueblo este sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México", escribió la mandataria en su cuenta de X.

Además, se realizará la denominada Marcha del Tigre, que iniciará en el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo a las 9:00 am, y se realizará sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma.

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo el 6 de diciembre?

La ceremonia que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está programada para iniciar alrededor de las 10:00 am y contará con la presencia de diferentes funcionarios y líderes de Morena.

El evento en el Zócalo CDMX comenzará justo en el momento que los manifestantes de la Marcha del Tigre empiecen a arribar a la Plaza de la Constitución para unirse a la celebración de los siete años de la Cuarta Transformación.

De esta manera, se espera que se reúna una gran cantidad de personas en el centro histórico de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona de ser necesario.

