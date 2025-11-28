De 16 a 22 Días Sin Clases en Diciembre: ¿Cuándo Hay Suspensión en Calendario SEP, UNAM e IPN?

El mes de las posadas y las fiestas de fin de año está por llegar y para que vayas haciendo tus planes, acá en N+ te decimos cuántos días sin clases hay en diciembre de 2025, y en qué escuelas se suspenderán las actividades escolares de 16 a 22 días en todo el mes, de acuerdo con los calendarios de la SEP, UNAM e IPN.

Este viernes se suspendieron las clases en preescolar, primaria y secundaria, y en una nota previa te contamos por qué no hay clases hoy y qué se celebra. Además aquí puedes consultar cuántas semanas durará el periodo vacacional de los estudiantes de educación básica.

Calendario SEP: ¿Cuántos días sin clases hay en diciembre 2025?

El mes de diciembre es uno de los que menos días de clases tiene en todo el ciclo escolar, ya que durante este mes se suspenden las actividades escolares por las vacaciones de invierno, que se alargan hasta enero 2026.

En el último mes del año hay más días sin clases que de enseñanza, ya que son un total de 16 fechas en las que se suspenderán las actividades escolares en preescolar, primaria y secundaria, contando los fines de semana que se da descanso a los alumnos. Cuándo no hay clases en la SEP:

sábado, 6 de diciembre de 2025

domingo, 7 de diciembre de 2025

sábado, 13 de diciembre de 2025

domingo, 14 de diciembre de 2025

sábado, 20 de diciembre de 2025

domingo, 21 de diciembre de 2025

lunes, 22 de diciembre de 2025

martes, 23 de diciembre de 2025

miércoles, 24 de diciembre de 2025

jueves, 25 de diciembre de 2025

viernes, 26 de diciembre de 2025

sábado, 27 de diciembre de 2025

domingo, 28 de diciembre de 2025

lunes, 29 de diciembre de 2025

martes, 30 de diciembre de 2025

miércoles, 31 de diciembre de 2025

Cabe señalar que las vacaciones, que establece el calendario de la SEP, abarcan desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes regresarán a clases el 12 de enero.

En el caso de los maestros y directores de los planteles deberán volver antes a las escuelas para preparar el regreso a clases en enero 2026, pues en el caso de los directivos deben presentarse el 7 de enero, mientras que los docentes lo harán el 8 de enero.

¿Cuántos días sin clases hay en la UNAM en diciembre 2025?

Los estudiantes de preparatoria y universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México tendrán más días sin clases en diciembre de 2025, ya que en total son 22 días en los que se suspenderán las actividades en dicho mes en las Prepas, CCH y facultades.

Esto debido a que iniciarán el periodo vacacional antes que alumnos de otras instituciones, además de que cuentan con un día inhábil, el viernes 12 de diciembre, previo a las vacaciones. Estos son los días en los que se suspenden las actividades en la UNAM, contando los fines de semana:

sábado, 6 de diciembre de 2025 domingo, 7 de diciembre de 2025 viernes, 12 de diciembre de 2025 sábado, 13 de diciembre de 2025 domingo, 14 de diciembre de 2025 lunes, 15 de diciembre de 2025 martes, 16 de diciembre de 2025 miércoles, 17 de diciembre de 2025 jueves, 18 de diciembre de 2025 viernes, 19 de diciembre de 2025 sábado, 20 de diciembre de 2025 domingo, 21 de diciembre de 2025 lunes, 22 de diciembre de 2025 martes, 23 de diciembre de 2025 miércoles, 24 de diciembre de 2025 jueves, 25 de diciembre de 2025 viernes, 26 de diciembre de 2025 sábado, 27 de diciembre de 2025 domingo, 28 de diciembre de 2025 lunes, 29 de diciembre de 2025 martes, 30 de diciembre de 2025 miércoles, 31 de diciembre de 2025

¿Cuándo no hay clases en el IPN en diciembre 2025?

Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional no tendrán clases en 16 días de diciembre, contando los fines de semana, ya que al igual que la SEP, el calendario del IPN establece que las vacaciones de invierno comienzan desde el 22 de diciembre de 2025.

Los alumnos del Conalep también tendrán un total de 16 días sin clases en diciembre, mientras que los estudiantes del Colegio de Bachilleres gozarán de un día más de descanso en este mes, pues las actividades se suspenden el 12 de diciembre de 2025.

