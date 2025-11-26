Suspenderán Clases en Más de 5 Mil Escuelas de Puebla por Lluvia y Bajas Temperaturas

Como medida preventiva a la salud de miles de estudiantes, la SEP en Puebla determinó la suspensión de clases en la Sierra Norte y Nororiental por el ingreso del Frente Frío No. 16 en el estado.

Ante la recomendación de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres por el pronóstico del clima y el descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias, habrá suspensión de clases este jueves 27 de noviembre, en 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la entidad poblana.

Por lo tanto, el día de mañana 5 mil 836 escuelas de educación básica, media superior y superior ubicadas en la Sierra Norte y Nororiental tomarán clases a distancia, para mitigar el riesgo derivado de las condiciones meteorológicas.

Municipios de la Sierra Norte en los que se suspenden las clases este jueves 27 de noviembre de 2025

Las autoridades informaron que se suspenden las clases en todas las instituciones de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, secundaria) media superior y superior, y se otorgará el servicio educativo a 407 mil 20 alumnos, apoyados por 22 mil 245 docentes, que trabajarán a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte donde habrá suspensión de actividades presenciales son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Lista de municipios de la Sierra Nororiental de Puebla donde las clases se impartirán a distancia este jueves

En la Sierra Nororiental se suspenden las clases en los siguientes municipios: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

El próximo viernes 28 de noviembre únicamente los estudiantes de educación media superior y superior se reincorporarán a clases presenciales en horario habitual en dicha zona del estado de Puebla.

Con información de la SEP

JAPR