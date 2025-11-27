¿Por Qué No Hay Clases Mañana 28 de Noviembre y Qué Se Celebra en México? SEP Inicia Puente

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las actividades escolares este viernes 28 de noviembre 2025, por lo que los padres de familia ya se preguntan por qué no hay clases mañana y qué se celebra en México. Acá en N+ te explicamos.

El mes está a punto de terminar y recién se confirmó qué estudiantes podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días a partir de hoy, regresando a las escuelas hasta el lunes 1 de diciembre, para iniciar la recta final previo a las vacaciones de invierno 2025-2026.

¿Qué se celebra el 28 de noviembre en México?

Este viernes en México se celebran dos fechas importantes en el calendario: el Día Nacional de las Personas Sordas y el Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante. Ambas con la intención de reconocer a estos grupos de la población.

Día Nacional de las Personas Sordas . Esta fecha conmemora la fundación de la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México por decreto del Presidente Benito Juárez, en 1867, y tiene la finalidad de concienciar a la población sobre las dificultades que viven las personas con esta discapacidad.

. Esta fecha conmemora la fundación de la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México por decreto del Presidente Benito Juárez, en 1867, y tiene la finalidad de concienciar a la población sobre las dificultades que viven las personas con esta discapacidad. Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante. Esta conmemoración tiene el objetivo de reconocer la labor de los artistas, ya sean actores, cantantes, músicos y bailarines y sus aportaciones al patrimonio cultural del país.

Pese a la importancia de ambas fechas en México, estas no son las razones por las que se suspenderán las clases este viernes 28 de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP.

¿Por qué no hay clases mañana 28 de noviembre 2025?

Este viernes 28 de noviembre no hay clases en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la SEP debido a que se realizará la tercera sesión de CTE del ciclo escolar 2025-2026.

El Consejo Técnico Escolar son reuniones que se realizan el último viernes de cada mes en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país, conformadas por el director del centro educativo y el personal docente del mismo.

En estas juntas se abordan problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos con la finalidad de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a niñas, niños y adolescentes.

