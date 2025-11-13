¿Se Adelantan las Vacaciones de Invierno 2025 en México? SEP Revela Fecha Exacta de Inicio

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el periodo 2025-2026 contempla 185 días para preescolar, primaria y secundaria, así como tres periodos vacacionales para el descanso de los estudiantes: invierno, Semana Santa y verano.

De estos tres, las vacaciones de invierno marcan una bisagra en el calendario escolar, coincidiendo con los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

A diferencia de 2024, este año las vacaciones de invierno tendrán una duración de 23 días. Ello, luego de que el pasado periodo vacacional de verano incorporara una semana adicional en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer "el bienestar físico, emocional y familiar de las comunidades escolares en todo el país".

¿Se adelantan las vacaciones de verano 2025?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2025, este año las vacaciones comenzarán el 20 de diciembre, un día después que el año pasado.

No obstante, estas durarán dos días más, pues se extenderán hasta el 11 de enero de 2026, mientras que el año anterior las clases se reanudaron el 9 de enero.

Periodo vacacional de invierno 2025-2026. Foto: SEP

