UABC Advierte Expulsiones por Falsas Amenazas en Planteles de Baja California

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) advirtió que las personas que realicen amenazas falsas contra la comunidad universitaria podrían enfrentar consecuencias legales y, en caso de tratarse de estudiantes, ser expulsadas de la institución.

La advertencia ocurre luego de que hace aproximadamente una semana fuera localizado un mensaje en uno de los baños del plantel Valle de las Palmas, en Tijuana, en el que se alertaba sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

Luis Enrique Palafox, rector de la UABC, informó que la Universidad presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y que actualmente se trabaja de manera coordinada con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar quién colocó el mensaje.

“Denunciamos ante la Fiscalía este tipo de amenazas y están siendo investigadas actualmente. Así que un llamado a la comunidad universitaria y a cualquier persona que se le ocurra hacer ese tipo de bromas, van a ser investigados y, en su momento, consignados a la autoridad correspondiente, en el caso de ser estudiantes, van a ser expulsados de la universidad”, señaló el rector de la UABC.

El rector explicó que durante los últimos dos años se han presentado alrededor de tres denuncias por amenazas de este tipo, principalmente en el campus Mexicali. El caso más reciente corresponde al campus Tijuana, en Valle de las Palmas.

Palafox indicó que la institución mantiene coordinación con la Fiscalía para identificar a la persona responsable y determinar las consecuencias correspondientes.

Agregó que en Mexicali este tipo de mensajes se han presentado históricamente con mayor frecuencia durante las temporadas de exámenes y han involucrado distintos niveles educativos.

Hasta el momento, la UABC no ha informado sobre expulsiones relacionadas con estos casos, debido a que las investigaciones continúan y aún debe determinarse quiénes son responsables de las amenazas.

La Universidad reiteró que este tipo de mensajes no son considerados una broma y que cualquier persona involucrada puede enfrentar procedimientos administrativos y, dependiendo de los resultados de las investigaciones, consecuencias ante las autoridades.

Información Miguel Galindo

APG