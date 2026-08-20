Educación

UABC Advierte Expulsiones por Falsas Amenazas en Planteles de Baja California

La Universidad presentó denuncias ante la Fiscalía y trabaja con autoridades para identificar a responsables

Logo de la UABCUABC Advierte Expulsiones por Falsas Amenazas en Planteles de Baja California | Foto: N+

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