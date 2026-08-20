Asesinan a Balazos a Dos Hombres en la Carretera Acatzingo-Huixcolotla de Puebla

El hallazgo de dos hombres sin vida en Puebla alertó a automovilistas que transitaban sobre la carretera estatal Acatzingo-Huixcolotla la tarde de este miércoles 19 de agosto.

Uno de los cuerpos se encontraba sobre la carpeta asfáltica, mientras que el otro fue hallado a pocos metros de distancia en terrenos de cultivo a la altura de La Portada en San Salvador Huixcolotla.

Pobladores se acercaron para ver si se podía auxiliar a los masculinos, pues pensaban que habían sufrido un accidente a bordo de su motocicleta, sin embargo, al ver que aparentemente no contaban con signos vitales, dieron aviso al número de emergencias.

Conductores que hacían uso de la carretera estatal se percataron del hecho por lo que redujeron su velocidad y compartieron imágenes a través de redes sociales.

Minutos después paramédicos arribaron para brindarles atención, no obstante, únicamente pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales. Pero aunque primero se hablaba de un hecho vial, corroboraron que ambos masculinos presentaban impactos de bala por lo que solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Agentes de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la escena del crimen y posteriormente, peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), realizaron el levantamiento de los dos cadáveres para después trasladarlos al anfiteatro regional en donde se les aplicara la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer este doble homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento no se reporta ninguna detención relacionada al caso y, no han dado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrendó su compromiso con la ciudadanía para que ningún homicidio quede impune por lo que se espera que se dé con los responsables una vez sean recabadas todas las pruebas.

Con información de N+

MCS