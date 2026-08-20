Homicidios

Asesinan a Balazos a Dos Hombres en la Carretera Acatzingo-Huixcolotla de Puebla

Dos masculinos fueron hallados sin vida con impactos de bala sobre vialidad estatal, autoridades investigan el doble homicidio.

Asesinan a dos hombres en San Salvador Huixcolotla, Puebla.Investigan doble homicidio ocurrido en San Salvador Huixcolotla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Doble homicidio en la carretera Acatzingo-Huixcolotla: Dos hombres fueron hallados con impactos de bala.

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