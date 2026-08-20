Localizan un Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Jopala, Puebla

La mañana del miércoles 19 de agosto el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición movilizó a cuerpos de emergencias en la junta auxiliar de San Pedro Tlaolantongo, perteneciente al municipio de Jopala en Puebla.

La impactante escena fue descubierta por ciudadanos quienes caminaban por la zona a orillas del Río Necaxa, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 9-1-1.

Al arribar, Policías Municipales y Estatales corroboraron el hallazgo del cadáver y procedieron con el acordonamiento del sitio en espera de peritos forenses.

La Fiscalía General del Estado a través del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), procedió con el levantamiento del cuerpo, el cual permanece en calidad de desconocido.

Cabe destacar que la persona sin vida se encontraba boca abajo y ya tenía osamenta expuesta derivado a la descomposición natural por el tiempo transcurrido.

Debido a que en el lugar no se encontró alguna identificación, se espera que luego de los estudios realizados por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) en el anfiteatro de Xicotepec de Juárez, se logré obtener sus huellas dactilares y datos biométricos para que, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), haya la posibilidad de saber su identidad.

Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles del caso por lo que se desconoce si se trataría de un hombre o una mujer.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el hallazgo del cuerpo en avanzado estado de descomposición en San Pedro Tlaolantongo, para determinar las causas de su muerte.

Este hecho volvió a encender las alarmas en Jopala en donde la inseguridad ha sido un tema preocupante en los últimos meses, esto derivado al hallazgo de un narcolaboratorio y a la detención de Manuel "N", exdirector de Seguridad Pública de este municipio.

Con información de N+

MCS