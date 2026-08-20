Seguridad

Localizan un Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Jopala, Puebla

Una persona sin vida fue hallada a las orillas del Río Necaxa en la junta auxiliar de San Pedro Tlaolantongo; Investigan las causas de la muerte.

Hallan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Jopala, PueblaAutoridades de seguridad investigan muerte de una persona en Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en San Pedro Tlaolantongo. La Fiscalía busca identificarlo y determinar las causas de su muerte.

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