Seguridad

Defensa de Alejandra Quintos Analiza Exhumar Cuerpo de Dafne Zapata

Los abogados de la madre de Dafne Zapata Quintos analizan la posibilidad de exhumar su cuerpo y, en caso de no tener una respuesta favorable, recurrirán a un órgano jurisdiccional.

Defensa de Alejandra Quintos Analiza Exhumar Cuerpo de Dafne ZapataDefensa de Alejandra Quintos Analiza Exhumar Cuerpo de Dafne Zapata. Foto: Alejandra Quintozz

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La defensa de Alejandra Quintos podría exhumar a Dafne Zapata si los forenses lo recomiendan.

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