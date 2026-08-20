Defensa de Alejandra Quintos Analiza Exhumar Cuerpo de Dafne Zapata

Durante la presentación de la nueva defensa de Alejandra Quintos, el abogado Darío Gamon Rodríguez informó que se analiza la posibilidad de solicitar la exhumación del cuerpo de Dafne Zapata Quintos como parte de las acciones encaminadas a esclarecer las causas de su muerte.



El litigante explicó que, antes de tomar una determinación, el equipo jurídico consultará con médicos legistas para realizar un análisis detallado del protocolo de necropsia, practicado dentro de la investigación, y determinar si el procedimiento se llevó a cabo correctamente.



En caso de que en el análisis surjan elementos que generen dudas o hagan presumir una situación distinta inicialmente, la defensa podría solicitar una exhumación para practicar una nueva necropsia; de considerarse necesario, tendría que realizarse a la brevedad para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El abogado precisó que la posible exhumación aún no es una decisión tomada, ya que primero deberán contar con la opinión de especialistas forenses que determinen si existen elementos que hagan necesario realizar una nueva necropsia. En caso de que la Fiscalía no autorice una eventual solicitud, la defensa podría recurrir ante un órgano jurisdiccional.