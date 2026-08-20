Dos mujeres, identificadas como Judith “N” y Gloria Lizbeth “N”, fueron vinculadas a proceso por el delito de violación agravada, en un caso en el que la víctima es una persona menor de edad en Tampico, Tamaulipas.

La resolución fue emitida por un juez de control, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentara datos de prueba relacionados con los hechos investigados, en los que presuntamente fue agredido sexualmente un adolescente.

Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Además, ambas imputadas deberán permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

#FGJT_Informa La Vinculación a proceso de Judith “H” y Gloria Lizbeth “C” por el delito de Violación Agravada, en agravio de una persona menor de edad, en #Tampico. Las imputadas permanecerán en prisión preventiva justificada. #Tamaulipas pic.twitter.com/kxteRV7v4V — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 20, 2026

El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM).

La vinculación a proceso no representa una sentencia, por lo que las imputadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.