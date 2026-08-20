Seguridad

Vinculan a Proceso a Dos Mujeres por Violación Agravada Contra Menor en Tampico

Judith “H” y Gloria Lizbeth “C” fueron vinculadas a proceso en un caso donde la víctima es una persona menor de edad en Tampico.

Vinculan a Proceso a Dos Mujeres por Violación Agravada Contra Menor en TampicoVinculan a Proceso a Dos Mujeres por Violación Agravada Contra Menor en Tampico. Foto: FGJT

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Dos mujeres en Tampico enfrentan proceso por violación agravada a menor. La Fiscalía investiga y el juez dictó prisión preventiva.

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