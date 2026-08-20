Una mujer de 89 años murió la mañana de este 20 de agosto del 2026 mientras barría la banqueta de su domicilio, localizado en la colonia Eduardo Guerra de Torreón.

Vecinos de la señora María Guadalupe Martínez fueron quienes dieron aviso a las autoridades luego de observar cómo la mujer se desvanecía mientras realizaba sus labores en el exterior de su vivienda.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio ubicado sobre la calle C, entre Segunda y Tercera, donde localizaron a la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos periciales adscritos a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomaron conocimiento del fallecimiento y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar y confirmar la causa de su muerte.