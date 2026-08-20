Seguridad

Muere Mujer de 89 Años Mientras Barría la Calle en Torreón

Vecinos de la Calle C fueron quienes dieron aviso a los números de emergencia después de ver como se desvanecía la mujer

Vecinos de la Calle C fueron quienes dieron aviso a los números de emergencia después de ver como se desvanecía la mujerLa mujer murió la mañana de este jueves mientras barría la calle de su casa en Torreón. Foto: N+

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La mujer murió la mañana de este jueves mientras barría la calle de su casa en Torreón

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