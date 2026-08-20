Accidentes

Se Descarrila Tren con Químico Altamente Tóxico en Lerdo, Durango

Los vagones que transportaban un químico corrosivo clase 8, fueron localizados en Nazareno

El químico altamente tóxico que transportaban los vagones fue identificado como fosfuro de magnesioLos vagones que transportaban un químico corrosivo clase 8. Foto: Protección Civil de Lerdo

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El químico altamente tóxico que transportaban los vagones fue identificado como fosfuro de magnesio

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