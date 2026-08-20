La madrugada de este 20 de agosto del 2026, un tren que transportaba fosfuro de magnesio, un químico corrosivo clase 8 y altamente tóxico, se descarriló en el poblado de Nazareno, en Ciudad Lerdo, Durango.

Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio se trasladaron al lugar para atender el reporte. Al realizar la inspección correspondiente, se percataron de que seis vagones se encontraban descarrilados y localizaron la etiqueta que indicaba el tipo de material que transportaba el tren.

El fosfuro de magnesio es una sustancia tóxica que puede representar un riesgo al entrar en contacto con la piel. Además, al entrar en contacto con el agua puede cambiar su composición química y generar gas fosfina, por lo que su manejo requiere de medidas especiales de seguridad.

Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del accidente y de aplicar las medidas correspondientes ante la presencia de este químico. De acuerdo con los reportes, la situación se mantuvo bajo control y no representó un riesgo para la población de la zona.

Al lugar también acudieron elementos de Dirección de Seguridad Pública Municipal de Lerdo (DSPM), personal de FERROMEX y elementos de la DEFENSA, quienes participaron en las labores de seguridad y atención del incidente.