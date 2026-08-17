Muere Bebé Recién Nacido Después de Choque en Saltillo

Un bebé de apenas un mes de nacido perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado durante un accidente automovilístico ocurrido la noche del 16 de agosto del 2026 en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Candela, en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el bebé, identificado como Dylan, viajaba en brazos de su madre cuando, por el impacto entre dos vehículos, salió proyectado y golpeó la cabeza contra el parabrisas, sufriendo graves lesiones.

Madre e hijo fueron trasladados de emergencia a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el pequeño falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo del bebé fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo los procedimientos de ley.

Hasta el momento, se informó sobre la detención del conductor del vehículo