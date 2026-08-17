Seguridad

Muere Bebé Recién Nacido Después de Choque en Saltillo

El bebé de apenas un mes de nacido murió por un traumatismo craneoencefálico provocado por el choque en Saltillo

El bebé de apenas un mes de nacido murió por un traumatismo craneoencefálicoUn fuerte en la cabeza provocó la muerte de un bebé recién nacido en Saltillo. Foto: N+

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Un fuerte en la cabeza provocó la muerte de un bebé recién nacido en Saltillo

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