Cierre Total por Volcadura de Pipa que Transportaba Combustible sobre Autopista de Puebla

Derivado de una volcadura de una pipa que transportaba diésel, se registra el cierre total en la Autopista Tlaxco- Tejocotal a la altura de la localidad rural de las Las Lajas de Zacatlán y de Chignahuapan, en el estado de Puebla.

La mañana de este lunes 17 de agosto, se registró un aparatoso accidente protagonizado por un autotanque, el cual provocó derrame de combustible por lo que autoridades de emergencia se movilizaron rápidamente.

Por razones aún desconocidas, el operador de la unidad perdió el control y el tanque terminó volcado fuera de la vialidad cuando circulaba con dirección a la ciudad de Puebla.

De inmediato dio aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos de los municipios de Zacatlán, Chignahuapan, y Ahuazotepec, así como elementos de Seguridad Pública de los tres municipios, Protección Civil del Estado y elementos de Seguridad Pública del Estado, arribaron al sitio.

El personal de seguridad cerró por completo el paso en la Autopista Tlaxco- Tejocotal para prevenir algún accidente mientras se llevan acabo las acciones de mitigación de riesgos. Además, el cuerpo de emergencias realiza un dique de contención con apoyo de PEMEX.

Debido a este cierre vial en Zacatlán de las Manzanas, los automovilistas y transportistas están siendo redirigiros hacia Ahuazotepec por la vía federal. Se recomienda anticipar tiempos de traslados y de ser posible evitar la zona.

Además, se exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad, y en caso de transportar material peligroso, extremar precauciones para evitar accidentes que podrían ser fatales.

Cabe destacar que de manera paralela, el conductor de un vehículo sufrió un accidente en la Autopista México-Tuxpan en el tramo Tejocotal–San Alejo a la altura de la comunidad de "La Mesa" en Acaxochitlán, Hidalgo cerca de la Sierra Norte de Puebla.

Con información de N+

MCS