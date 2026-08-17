Accidentes

Cierre Total por Volcadura de Pipa que Transportaba Combustible sobre Autopista de Puebla

Cuerpo de emergencias y personal de Pemex atienen el accidente registrado en la Autopista Tlaxco- Tejocotal a la altura de Zacatlán, Puebla.

Cierre por volcadura de pipa en la Autopista Tlaxco- TejocotalVuelca pipa sobre la Autopista Tlaxco- Tejocotal. Foto: SSP Puebla

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Volcadura de pipa en la Autopista Tlaxco-Tejocotal causa cierre total. Cuerpo de emergencias y Pemex atienden el derrame de combustible.

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