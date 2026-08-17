Un Muerto y Una Mujer Lesionada el Saldo de un Accidente de Moto en Xalapa; Hay Afectación Vial

Esta mañana de lunes en la calle Antonio Chedraui Caram de la cuidad de Xalapa, se registró un fuerte accidente vehicular el cual provocó la muerte de una persona, generando un fuerte conflicto vial en la zona.

Según los datos recabados la víctima mortal de este accidente y su acompañante sufrieron el accidente al derrapar la motocicleta en la cual viajaban. Ocurrió cuando al transitar por una curva en esta vía de comunicación el conductor perdió el control y terminó derrapando su unidad.

Ahí mismo en el lugar del accidente se confirmó el deceso de unos de los motociclistas, quienes viajaban hacia El Castillo. El reporte de hechos señala que el cuerpo de la víctima fatal de este fuerte accidente terminó en dirección contraria a la que circulaba ya que salió proyectado varios metros, ademas se indicó que el casco que portaba fue localizado a una distancia considerable de donde ocurrieron los hechos.

Presuntamente uno de las causas de este fuerte accidente fue a que circulaban a exceso e velocidad perdiendo el control en la curva. Al punto acudieron paramédicos quienes buscaron brindar los primeros auxilios a ambos ocupantes de la motocicleta pero solo pudieron atender a la mujer que viajaba como acompañante, puesto que la otra persona ya no contaba con signos vitales.

La vialidad Antonio Chedraui Caram fue cerrada a la circulación vehicular en su totalidad. Los Conductores que transitaban por este sector de la ciudad capital tuvieron que ser desviados a rutas alternas para lograr llegar a sus destinos.

Autoridades ministeriales arribaron al punto para realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).