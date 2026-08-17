Accidentes

Un Muerto y Una Mujer Lesionada el Saldo de un Accidente de Moto en Xalapa; Hay Afectación Vial

Se reporta cierre total de la calle Antonio Chedraui Caram tras un aparatoso accidente de un par de motociclistas. Se reporta una persona fallecida por estos hechos.

Paramédicos atendieron ala mujer lesionada en este aparatoso accidente en XalapaParamédicos atendieron ala mujer lesionada en este aparatoso accidente en Xalapa. Foto: N+

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Presunto exceso de velocidad cobra una vida en la calle Antonio Chedraui Caram en la ciudad de Xalapa. Hay un muerto y una fuerte afectación a la circulación.

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