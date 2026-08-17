Accidente en la México-Toluca Hoy: Esto Pasó con Tráiler en Ocoyoacac

Un tráiler volcó hoy 17 de agosto de 2026, en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, lo que generó afectaciones en la circulación de esta importante vía, en N+ te detallamos qué pasó.

El incidente ocurrió en el kilómetro 38, donde el conductor circulaba por una pendiente que además presenta una curva pronunciada. En ese punto, habría perdido el control del tractocamión, lo que ocasionó que la unidad terminara volcada sobre su costado derecho.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Así se ve la Volcadura de Tráiler en la México-Toluca Hoy 17 de Agosto

El impacto provocó daños considerables en el vehículo de carga. Una de las zonas más afectadas fue el eje delantero del tractocamión, que quedó prácticamente destrozado después de la volcadura.

Además, parte del combustible de la unidad se derramó sobre la carretera. Para reducir riesgos, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cubrió el líquido con tierra mientras se desarrollaban las labores de atención.

Elementos de la Guardia Nacional y personal encargado de la infraestructura carretera también permanecen en el sitio para realizar labores de abanderamiento y orientar a los automovilistas que circulan por la zona.

La volcadura generó complicaciones importantes para quienes transitan por la carretera México-Toluca. Debido a las maniobras de atención, únicamente permanece habilitado el carril de extrema izquierda en el punto del accidente.

La afectación alcanzó varios kilómetros, con un rezago vehicular que se extiende aproximadamente dos kilómetros hacia atrás del lugar donde quedó el tráiler.

FBPT