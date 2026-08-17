Accidentes

Accidente en la México-Toluca Hoy: Esto Pasó con Tráiler en Ocoyoacac

El inceidente genera afectaciones viales y movilización de servicios de emergencia

Un tráiler volcó en la arretera México-Toluca. Foto: N+Un tráiler volcó en la arretera México-Toluca. Foto: N+

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