Seguridad

Pescadores Hallan Cuerpo sin Vida en el Río Coatzacoalcos en Veracruz; Permanece Sin Identificar

La zona del hallazgo fue resguardada por los efectivos policiacos para preservar el lugar y recabar indicios que ayuden a esclarecer este hallazgo en el sur de Veracruz.

Pescadores informaron a capitanía de puerto acerca del hallazgo de un cuerpo en el río CoatzacoalcosPescadores informaron a capitanía de puerto acerca del hallazgo de un cuerpo en el río Coatzacoalcos. Foto: N+

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Descubren cuerpo en el río Coatzacoalcos, Minatitlán. La zona está bajo investigación. Autoridades buscan identificar a la víctima. Entérate de los avances.

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