Pescadores Hallan Cuerpo sin Vida en el Río Coatzacoalcos en Veracruz; Permanece Sin Identificar

Durante la mañana de este lunes 17 de agosto en Minatitlán, al sur de la entidad, se indicó el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue localizado en el río Coatzacoalcos.

El hallazgo se dio en las inmediaciones del atracadero de la capitanía de puerto ubicado en la zona centro de la ciudad de Minatitlán, generando alarma entre quienes transitaban por la zona. Este suceso generó la inmediata movilización de los cuerpos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos.

Los primeros reportes señalaron que fueron los lancheros quienes dieron aviso a las autoridades policiales. El lugar fue resguardado sobre la calle Francisco I. Madero frente a la calle Benito Juárez. Fue resguardo por los efectivos para preservar el lugar y recabar indicios que ayuden a esclarecer este hecho.

El reporte de hechos indicó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en calidad de no identificado. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes amplíenles la información al respecto de la identidad y de los hechos ocurridos en el Río Coatzacoalcos, en el sur de la entidad.