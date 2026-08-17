Grupo Armado Somete y Asalta a Familia en su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Un robo con violencia movilizó a las autoridades de seguridad durante la mañana del lunes 17 de agosto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Del sitio se llevaron dinero en efectivo, al menos un vehículo y diversa papelería, tras amarrar a los integrantes de una familia mientras descansaban.

El hecho se presentó cerca de las 08:00 de la mañana, en un domicilio ubicado sobre la calle Cracia, a la altura de la avenida Diego Diaz de Berlanga, en la colonia Torres de Santo Domingo. De acuerdo con la denuncia realizada por las víctimas, sujetos desconocidos con armas ingresaron a su casa y lograron someterlos mientras dormían.

Tras el reporte llegó personal de la policía del municipio de San Nicolás de los Garza y agentes ministeriales; mientras que, la familia afectada por seguridad se fue de su casa. Según indagatorias, tras someter a las víctimas en el sitio, los delincuentes se llevan dinero en efectivo, del cual no se ha especificado el monto, así como papelería diversa, una camioneta y llaves de otros carros.

El lugar de los hechos fue asegurado por agentes ministeriales, quienes recabaron evidencias e imágenes captadas por cámaras de seguridad. Además tomaron el testimonio de vecinos de la colonia Torres de Santo Domingo, aunque algunos de ellos no se dieron cuenta el hecho de inseguridad que ocurrió a unos metros de sus hogares.