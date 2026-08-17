Seguridad

Grupo Armado Somete y Asalta a Familia en su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Los integrantes de una familia fueron sometidos mientras dormían por sujetos armados que ingresaron a robar a su casa en la colonia Torres de Santo Domingo

Robo a casa en la colonia Torres de Santo Domingo en San NicolásAgentes de investigación arribaron a la vivienda para iniciar las indagatorias. Foto: N+

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Una familia fue sometida y robada en su hogar mientras dormían en la colonia Torres de Santo Domingo en el municipio de San Nicolás de los Garza.

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