Investigan Muerte de Niña de 2 años Tras ser Ingresada con Golpes a Hospital de San Nicolás

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, investiga la muerte de una menor de dos años y ocho meses, quien falleció mientras recibía atención médica en el Hospital Metropolitano, en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros informes, la menor, identificada como Cintia Geraldín, fue llevada al nosocomio ubicado sobre la avenida López Mateos, donde los médicos detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo.

La pequeña perdió la vida durante la madrugada del domingo, pese a los esfuerzos del personal médico.

Trascendió que los padres de la menor la dejaron en el hospital y posteriormente se retiraron del lugar, por lo que hasta el momento permanecen prófugos y no han sido detenidos.

El fallecimiento provocó la movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las investigaciones, las autoridades acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Doblado, casi en su cruce con Privada Vidriera, en la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se recaban evidencias y se busca establecer qué ocurrió con la menor antes de ser trasladada al hospital.

Una de las principales líneas de investigación se concentra en determinar el origen de las lesiones que presentaba la niña. La autopsia será fundamental para establecer la causa exacta de muerte y determinar si los golpes fueron consecuencia de un posible hecho de violencia familiar o de alguna maniobra médica realizada para intentar reanimarla.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por estos hechos y las autoridades continúan con la búsqueda de los padres de la menor, además de recabar información entre familiares y personas cercanas para esclarecer el caso.