Seguridad

Investigan Muerte de Niña de 2 años Tras ser Ingresada con Golpes a Hospital de San Nicolás

La Fiscalía Especializada en Feminicidios investiga la muerte de una niña de dos años que presentó lesiones antes de fallecer en un hospital de San Nicolás.

Muere menor de dos años de edadMuere menor de dos años de edad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una niña de dos años y ocho meses murió durante la madrugada del domingo en un hospital de San Nicolás, luego de que médicos detectaran golpes en distintas partes de su cuerpo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+