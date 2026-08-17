Accidentes

Niño de Dos Años Muere al Caer a un Aljibe en Guanajuato

Un menor de dos años de edad falleció ahogado, después de caer al interior de un contenedor de agua en un domicilio ubicado en la comunidad de El Salitrillo en Silao, Guanajuato.

Niño de Dos Años Muere al Caer a un Aljibe en El Salitrillo en Silao, Guanajuato.Niño de Dos Años Muere al Caer a un Aljibe en El Salitrillo en Silao, Guanajuato. Foto: N+

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Un accidente en El Salitrillo, comunidad de Silao, cobra la vida de un niño de 2 años, autoridades estatales se encargarán de esclarecer los hechos.

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