Niño de Dos Años Muere al Caer a un Aljibe en Guanajuato

El pasado domingo se registró un accidente en la comunidad de El Salitrillo en Silao, Guanajuato, donde un menor de 2 años murió.
De acuerdo a los primeros reportes, el niño habría caído accidentalmente al aljibe, por lo que fueron llamados elementos de rescate.
Al llegar personal de Protección Civil y de Bomberos, entraron al aljibe, donde rescatar el cuerpo del menor. Después de varios minutos, el cuerpo del menor fue sacado del aljibe, confirmando que ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, acudieron al lugar para recabar las indagatorias que dieran apertura a una carpeta de investigación.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el incidente; serán las autoridades competentes las encargadas de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.