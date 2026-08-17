Niño de Dos Años Muere al Caer a un Aljibe en Guanajuato

El pasado domingo se registró un accidente en la comunidad de El Salitrillo en Silao, Guanajuato, donde un menor de 2 años murió.

De acuerdo a los primeros reportes, el niño habría caído accidentalmente al aljibe, por lo que fueron llamados elementos de rescate.

Al llegar personal de Protección Civil y de Bomberos, entraron al aljibe, donde rescatar el cuerpo del menor. Después de varios minutos, el cuerpo del menor fue sacado del aljibe, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Foto: N+

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, acudieron al lugar para recabar las indagatorias que dieran apertura a una carpeta de investigación.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el incidente; serán las autoridades competentes las encargadas de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.